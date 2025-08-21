17 Comments

La comunidad educativa de las Madres Concepcionistas comenzará el curso escolar en su nuevo centro de El Sotillo, en La Lastrilla, tras recibir la autorización definitiva de la Dirección General de Centros e Infraestructuras de la Junta de Castilla y León.

La resolución permite culminar el traslado desde el Palacio del Conde Cheste, donde el colegio ha estado ubicado hasta ahora, hacia las nuevas instalaciones de más de 15.000 metros cuadrados. Durante estos días se está completando el equipamiento de aulas y espacios comunes para que el edificio esté listo al inicio del curso.

Según la planificación del centro, los alumnos de Infantil y Primaria arrancarán las clases el lunes 1 de septiembre, mientras que Secundaria y Bachillerato lo harán una semana más tarde. El personal docente tiene previsto iniciar el traslado de material a finales de agosto para que todo esté preparado a tiempo.

El inmueble, de nueva construcción, ha sido diseñado para atender a todas las etapas educativas y cuenta con instalaciones modernas y más amplias que las de la sede histórica en el centro de ciudad Desde la dirección del colegio subrayan que este cambio supone “una nueva etapa para la comunidad educativa”, que mantendrá la continuidad de su proyecto pedagógico en un entorno renovado.