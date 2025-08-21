free web stats

Las Concepcionistas estrenará sede en El Sotillo el 1 de septiembre

Posted By on 21, Ago, 2025

La comunidad educativa de las Madres Concepcionistas comenzará el curso escolar en su nuevo centro de El Sotillo, en La Lastrilla, tras recibir la autorización definitiva de la Dirección General de Centros e Infraestructuras de la Junta de Castilla y León.

La resolución permite culminar el traslado desde el Palacio del Conde Cheste, donde el colegio ha estado ubicado hasta ahora, hacia las nuevas instalaciones de más de 15.000 metros cuadrados. Durante estos días se está completando el equipamiento de aulas y espacios comunes para que el edificio esté listo al inicio del curso.

Según la planificación del centro, los alumnos de Infantil y Primaria arrancarán las clases el lunes 1 de septiembre, mientras que Secundaria y Bachillerato lo harán una semana más tarde. El personal docente tiene previsto iniciar el traslado de material a finales de agosto para que todo esté preparado a tiempo.

El inmueble, de nueva construcción, ha sido diseñado para atender a todas las etapas educativas y cuenta con instalaciones modernas y más amplias que las de la sede histórica en el centro de ciudad Desde la dirección del colegio subrayan que este cambio supone “una nueva etapa para la comunidad educativa”, que mantendrá la continuidad de su proyecto pedagógico en un entorno renovado.

innoporc

Author: Redacción

Acueducto2. Noticias y actualidad de Segovia.

Share This Post On

17 Comments

  1. Torcuato

    21 agosto, 2025

    Ya tiene la sociedad segoviana su colegio reluciente, donde no hay -ni habrá- demasiados niños de origen extranjero, ni gitanos, ni niños con necesidades especiales. Sólo gente cristiana de bien.

    Post a Reply
  2. dnjp

    21 agosto, 2025

    Ésos a los que nombra van a la pública, de todos y para todos. La caridad cristiana de algunos.

    Post a Reply
  3. Hermex

    21 agosto, 2025

    Ya salieron los polémicas envidiosos, rabiosos y simplona quejándose. Es un colegio privado donde sí hay niños extranjeros y van porque quieren

    Post a Reply
    • Educación pública

      21 agosto, 2025

      De privado nada, es concertado y lo pagamos todos. Mucha tontería hay en Segovia, gente que no tiene donde caerse muerta que llevan allí a sus niños para que se relacionen con hijos de médicos, abogados, etc. Creyéndose que serán mejores por ello.
      Está claro que cada uno puede llevar a sus hijos donde quiera pero estaría bien que se apostara por la escuela pública y el que quiera exquisiteces que se las pague.

      Post a Reply
      • Clamores del Eresma

        21 agosto, 2025

        “El que quiera exquisiteces que se las pague”. Y al que quiera una agenda cultural de calidad (Titirimundi, MUSEG), ¿le pedimos que paguen más de lo que les cuesta gracias a las subvenciones?. Y los que no tenemos hijos en edad escolar, ¿pedimos que nuestros impuestos se destinen a otra cosa que nos afecte?

        Post a Reply
  4. Miguel

    21 agosto, 2025

    Ya están los progres envidiosos tocando los cojones.

    Post a Reply
    • dnjp

      21 agosto, 2025

      Ésos los tocará usted. La escuela pública o privada para el que quiera y se la pueda permitir. Nada de la aberración de la privada concertada que es un querer aparentar y no poder.

      Post a Reply
  5. Juan

    21 agosto, 2025

    Es lo que tienen los privilegios majos. La pela es la pela y no pagar ciertos impuestos, también 😉

    Post a Reply
  6. A las mariscadas

    21 agosto, 2025

    Pues todos los Rojos progres llevan a sus nenes a colegios privados y luego a la IE. Lo más lejos que pueden de los proletarios.

    Post a Reply
  7. dnjp

    21 agosto, 2025

    Como defensor de la pública critico a progresistas de pacotilla que llevan a sus hijos a la privada subvencionada y peor todavía, a trabajadores de la pública que también lo hacen.
    Muchos por aparentar lo que no pueden pagar. Hipocresía pura y dura.

    Post a Reply
    • Fernando

      21 agosto, 2025

      Lo primero que deberías es hablar con propiedad. No es “la pública”, es “la estatal” o la autonómica”.
      Públicas son las dos, la estatal y la privada. Vamos que puede acceder cualquiera, por eso son públicas. Qué fácil, para el relato, es asociar lo estatal con lo público, lo bueno, lo de todos. Uno se lo cree menos cuando dice “lo estatal”, ¿verdad?

      Una la finacia el estado (con nuestros impuestos) y la otra no. La concertada es privada con cierta subvención. Estoy con usted, la concertada no debería existir. Solo privada y estatal. Eso sí, si vas a la privada no habría que pagar ni un céntimo a la estatal. Que se mantenga con los impuestos de los que la quieran.

      Post a Reply
  8. Hacer d ella necesidad virtud

    21 agosto, 2025

    Es triste .pero si quieres calidad tienes que llevarlos a la privada..como hacen zapatero, pedro Sánchez ,Yolanda Díaz y tantos otros..no os dejéis engañar..si puedes te compras un casoplón..y si no puedes pues te conformas con un pisito en Vallecas..aunque estés en contra

    Post a Reply

Submit a Comment

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *