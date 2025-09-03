La Vuelta limitará el acceso al tramo final de la Bola del Mundo

La organización de La Vuelta 25 ha lanzado un mensaje dirigido a los aficionados que acudirán a presenciar la etapa 20 el próximo 13 de septiembre, con final en la Bola del Mundo, un espacio natural situado en la Sierra de Guadarrama. El objetivo es preservar el entorno durante una de las jornadas más esperadas de la carrera.

Según ha informado la organización a través de sus redes sociales, se recomienda a los seguidores situarse antes de los últimos 3,2 kilómetros de subida a meta y, en caso de acceder a la pista de cemento, mantenerse siempre en los márgenes y en ambos lados de la vía. Además, se ha comunicado que el último kilómetro de ascensión quedará restringido al público general, adoptándose todas las medidas necesarias para garantizar esta limitación.

También se recuerda que está terminantemente prohibido hacer fuego o arrojar restos de cualquier tipo en la zona, al tratarse de un espacio natural protegido. La Vuelta ha apelado al “máximo respeto por la fauna y la flora” y ha agradecido de antemano la colaboración de los asistentes para evitar cualquier riesgo.

Con estas medidas, la organización busca compatibilizar el espectáculo deportivo con la protección del entorno natural en una de las cimas más emblemáticas del Sistema Central.