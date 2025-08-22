5 Comments

El gerente de la Asociación de Hostelería y Turismo de Segovia (HOTUSE), Javier García, alertó en una entrevista en Radio Segovia – Cadena SER de dos problemas que preocupan al sector: las llamadas reservas fantasma y el incremento de la tasa de basuras en la capital y la provincia.
Sobre las primeras, García explicó que “hay gente que reserva en diferentes sitios y luego, por las razones que sean, va a uno de ellos y a los demás no va y no llama para anular”. Según detalló, esta práctica afecta especialmente cuando se trata de grupos grandes, porque “imagínate que te hacen una reserva para diez personas y te dicen que van a tantos cuartos de asado, a tantos cochinillos… Esa comida se queda hecha y se pierde”.
El gerente de HOTUSE señaló que este fenómeno se da con más frecuencia en fines de semana, puentes o periodos de alta afluencia turística, principalmente con visitantes de Madrid, que “llaman primero a uno, luego a otro y se quedan con el que les viene mejor, pero no anulan las demás reservas”. Para hacer frente a esta situación, explicó que ya se aplican medidas como pedir una fianza al hacer la reserva, que luego se descuenta del ticket final, un sistema “habitual en muchos restaurantes de Madrid” que busca disuadir a quienes no cumplen.
Subida de tasa de basuras
En la misma entrevista, García se refirió a la reunión prevista la próxima semana entre hosteleros, empresarios y el Ayuntamiento para abordar la subida de la tasa de basuras. A su juicio, el incremento ha sido “desproporcionado” y la fórmula de cálculo, basada en criterios como el catastro, no refleja la realidad de cada negocio: “No todos los establecimientos están en las mismas circunstancias ni generan la misma basura”.
El responsable de HOTUSE recalcó que la propuesta del sector es que la tasa se calcule en función de la actividad real de cada local, como el número de comensales o de habitaciones en los hoteles, y no únicamente por criterios catastrales. “Cada negocio es diferente, al final no generan todos la misma basura, ni es igual, y eso es lo que había que poner en valor”, defendió.
Efectivamente, se aplica la tasa tarde y mal. Tarde, había 3 años para estudiar y preparar. Y mal , los baremos no se corresponden con la realidad.
El resultado, mayor recaudación, igual servicio. ,
Inversamente proporcional al servicio en mesa. Muchi turnos de comida, mayor recaudación por comensal (trocito pan por los 2 euros, botellín de agua a 2,50…) y servicio que, muchas veces, sobre todo por estar lleno (se deben cubrir rápido las reservas fallidas) tarda y no dan abasto los camareros
¡Cogno! ¡Cómo las mesas que aparecen ocupando cualquier espacio! O las rayas delimitadoras de la concesión pública que están o han desaparecido 😉
No sé como nos le da vergüenza a los hosteleros y restauradores el secuestro que han hecho de la calle y vía pública.
Desde la pandemia a ahora se han adueñado de la ciudad con mega terrazas o terrazas con postes fijos en las aceras, incluso no guardando las mesas y sillas.
El mirador de la Canaleja y su sus escaleras son une ejemplo de la impunidad con que este sector actúa en esta ciudad.
Uno de ellos saca las sombrillas y sus bases fuera del espacio asignado y los carritos de niños y sillas de ruedas no tienen espacio suficiente. Lo mejor de todo es que tiene luego el local vacío o por completar, por lo general.
Y la Policía Local no deber ver nada de todo lo que los vecinos vemos.
La verdad es que es una vergüenza la impunidad con la que operan los hosteleros en esta ciudad con el tema de las terrazas. Yo lo comenté con dos policías que pasaban por allí en un caso especialmente sangrante y me dijeron que tienen más de 100 expedientes abiertos y el Ayuntamiento no hace nada, así que ya pasan. Se molestaron en pedir al camarero que se ajustara a los límites, pero al día siguiente otra vez estaba igual. Prevaricación del Ayuntamiento de libro, que está más preocupado en montar todo tipo de eventos en la plaza para dar negocio a sus clientes que en proteger los intereses de los ciudadanos. Se quejan del precio de la basura, ¿y qué pasa con lo que pagan por las terrazas? Mucho más barato que en ciudades similares como Toledo y Ávila. Otra forma de transferir dinero público a intereses privados. Yo voté a este alcalde. ¡Cuánto me arrepiento…!