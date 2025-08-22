5 Comments

El gerente de la Asociación de Hostelería y Turismo de Segovia (HOTUSE), Javier García, alertó en una entrevista en Radio Segovia – Cadena SER de dos problemas que preocupan al sector: las llamadas reservas fantasma y el incremento de la tasa de basuras en la capital y la provincia.

Sobre las primeras, García explicó que “hay gente que reserva en diferentes sitios y luego, por las razones que sean, va a uno de ellos y a los demás no va y no llama para anular”. Según detalló, esta práctica afecta especialmente cuando se trata de grupos grandes, porque “imagínate que te hacen una reserva para diez personas y te dicen que van a tantos cuartos de asado, a tantos cochinillos… Esa comida se queda hecha y se pierde”.

El gerente de HOTUSE señaló que este fenómeno se da con más frecuencia en fines de semana, puentes o periodos de alta afluencia turística, principalmente con visitantes de Madrid, que “llaman primero a uno, luego a otro y se quedan con el que les viene mejor, pero no anulan las demás reservas”. Para hacer frente a esta situación, explicó que ya se aplican medidas como pedir una fianza al hacer la reserva, que luego se descuenta del ticket final, un sistema “habitual en muchos restaurantes de Madrid” que busca disuadir a quienes no cumplen.

Subida de tasa de basuras

En la misma entrevista, García se refirió a la reunión prevista la próxima semana entre hosteleros, empresarios y el Ayuntamiento para abordar la subida de la tasa de basuras. A su juicio, el incremento ha sido “desproporcionado” y la fórmula de cálculo, basada en criterios como el catastro, no refleja la realidad de cada negocio: “No todos los establecimientos están en las mismas circunstancias ni generan la misma basura”.

El responsable de HOTUSE recalcó que la propuesta del sector es que la tasa se calcule en función de la actividad real de cada local, como el número de comensales o de habitaciones en los hoteles, y no únicamente por criterios catastrales. “Cada negocio es diferente, al final no generan todos la misma basura, ni es igual, y eso es lo que había que poner en valor”, defendió.