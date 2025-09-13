14 Comments

Todo empezó en aquella sesión parlamentaria en que Isabel Díaz Ayuso, que asistía como espectadora, no supo reprimir su ira cuando Pedro Sánchez se refirió a actividades de su familia que consideraba poco éticas y le brotó un muy explicito “que hijo de puta…” que todo el mundo pudo contemplar en directo o en diferido.
En mi opinión, aunque demuestra su estilo chabacano y populista, que no sorprende a nadie, no debería de haber tenido mayor trascendencia, sino fuera por su empeño en reafirmase públicamente ante la asamblea de su reino, a la primera oportunidad. No se si fue fruto de su mente febril o inspirada por su escudero favorito, el insigne MAR, el caso es que lanzó su ya famoso eslogan “me gusta la fruta” que ha conseguido popularizar entre sus seguidores anti-sanchistas. Pero la cosa no ha quedado ahí: ya, hasta los mas destacados miembros del Partido Popular, como parvulitos que no se atreven pronunciar la palabra “puta”, emplean ese tipo de chascarrillos vergonzantes para intentar insultar sin comprometerse. Es patético contemplar al mismísimo Feijoó, que ocurrente, contoneándose y voceando, en un karaoke, cuanto “le gusta la fruta”. No se puede caer mas bajo. Hasta eso se lo tiene que dar hecho su competidora Ayuso… Menos mal que no quiso ser presidente del Gobierno…
No se qué consideran los jueces delitos de odio, pero los piropos que dedican, los opositores al gobierno progresista, al presidente Sánchez, rezuman inquina y rencor irracional. Incluso más que los que algunos le gritan a cierto futbolista, por ser negro. O es que contra los políticos vale todo, si no son de nuestra cuerda…
Evidentemente, a la extrema derecha le interesa crear enfrentamiento y crispación en la sociedad, a falta de argumentos , y no tienen ningún reparo en insultar al adversario, pero al resto de los representantes políticos, a los que se considera demócratas con sentido de Estado, se les debe exigir respeto a unas normas mínimas de comportamiento cívico que, actualmente, brillan por su ausencia mientras que se da barra libre para los insultos mas groseros. Es síntoma de un déficit democrático escandaloso.
A estas alturas, ya no asombra a nadie contemplar al reverendo Tellado, o sus compañeros Bendodo, Ester Muñoz, Dolors Montserrat etc. dedicando, iracundos, todo tipo de insultos al presidente Sánchez, pero produce vergüenza ajena
Isabel Díaz Ayuso es el paradigma de ese tipo de comportamientos. Su ideología puede calificarse de extrema derecha, aunque ella se considera liberal a tope, como su madrina Esperanza (la del cha cha cha), y crecida por su mayoría absoluta lo mismo se lanza a condecorar a Milei, o Nacho Cano, que desinvita a los representantes de la administración central a los festejos que organiza a mayor gloria suya.
Propongo que, ya que tanto le gusta la fruta, se le conceda el titulo honorifico de “Frutera de Madrid” y se le suministre toda la que sea capaz de consumir, hasta que quede satisfecha y pueda dedicarse a solucionar los problemas reales de su Comunidad, que es para lo que fue elegida, aunque yo no se con qué fundamento…
13 septiembre, 2025
No lo dude, su mejor capacidad directiva es leer, seguir al dedillo las consignas mañaneras y ser fiel a sus amos (esos, innombrables) a través del escudero MAR 😉
13 septiembre, 2025
A ver si se va a Cuba con los suyos este comunista trasnochado y desnortado.
13 septiembre, 2025
Señor Peñalosa ni usted ni ninguno de los suyos llegan a la señora Ayuso ni a la suela de los zapatos. Les corroe la envidia del buen hacer de la Presidenta de la Comunidad de Madrid.
13 septiembre, 2025
Usted tan sibilino como siempre señor Peñalosa, Isabel Díaz Ayuso llamó hijo de puta a Pedro Sánchez después de que esté llamara corrupto a su hermano desde la tribuna del Congreso, es decir, desde que mintiera a todos los españoles , porque el al igual que usted sabe que no existe causa alguna en su contra. No voy a entrar mucho en quién insulta más o quién insulta menos, yo lo tengo claro, pero cuentelo todo. Y cuando se refiera a las actividades de su familia como “poco edificantes”..
Para quien?
Para usted? Las actividades son ilegales o no, si son legales a callar.
PD: a mí también me gusta la fruta
13 septiembre, 2025
Perdone usted pero no puedo por menos de contestarle, a nadie con un mínimo de sentido común le corroe la envidia a esta señora, por llamarla de alguna manera, más bien da pena la pobre, es cortita y de buen hacer nada, nada más ver como está en Madrid la sanidad, la educación, etc.
13 septiembre, 2025
Amigo Luis.
Teneis siempre la piel muy delicada y parece que la viga en vuestros ojos, os molesta menos que la paja en el ojo de los que piensan distinto.
Sabes que soy del mismo partido que Isabel Ayuso, coincido con sus ideas y no creo me tengas por un ultra nazi, etc.
El “me gusta la fruta”. Vino a raiz de la enesima vez que atacaban a su hermano, padres, etc. después de que todos los juicios instados contra ella se hubieran o archivado o absueltos. En voz baja y como nos hubiera pasado a cualquiera, ante tal ignominia, se le escapo el “hijo de puta”. Seguramente merecido, hacia Pedro Sanchez.
Cuantas veces siguen insultándola, llamándola “ASESINA”.
En cuanto a su gestión. Consulte los resultados electorales. Admitirás que los votantes son libres y soberanos al emitir su voto. O solo lo son si votan a partidos afines a tus ideas.
Te digo ademas, que me gusta la fruta, las manzanas, las peras, melones, etc., y en temporada; las moras que de momento nos permiten recoger.
13 septiembre, 2025
Artículo planfletario, sesgado y militante donde los haya —como todo lo que publica este Sr.— Falto de autocrítica y no digamos de profundidad analítica…
13 septiembre, 2025
Muy de acuerdo con Luis PEñalosa. No se qué meritos tiene esta mujer para que tanto madrileño la vote. Enfin…
13 septiembre, 2025
No sabía que el exconcejal comunista Luis Peñalosa escribiera la editorial del periódico digital Acueducto2. Creo que confunden opinión de un articulista con la línea editorial de la cabecera. En fin… esto es Segovia.
13 septiembre, 2025
¿Vivir en la Comunidad con los mejores hospitales, educación y servicios públicos, de España?
13 septiembre, 2025
Es curioso…
Los filocomunistas hablando de respeto.
Seguro que en sus añorados paraísos prosovieticos no conocen el significado de ese término ,porque allí al que se atreve a discrepar lo mandan a un gulag o sencillamente lo hacen desparecer.
13 septiembre, 2025
Vaya. Y eso de llamar a un juez prevaricador porque instruye causas contra la esposa del presidente no es insultar, ¿no?. Y lo dice un ministro del gobierno de España, no cualquier mindundi. Pero es lo que hay. Si los mismos insultan es jarabe democrático; si insultan a los míos es inaceptable y chabacano.
13 septiembre, 2025
La señora Ayuso trabaja para los madrileños, V., nunca trabajo para los segovianos.
Por eso la votan y a V., no.
13 septiembre, 2025
De Óscar Puente ni mu, verdad vizconde? El día que nos levantamos con el pie izquierdo… vaya cruz.
A mi también me gusta la fruta, debería comerla usted más, en vez de tanta hiel, tiene mucha fibra y rejuvenece la piel.