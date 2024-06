La noche de mi cumpleaños trasnoché. Aunque era jueves, pensé que ya era mayor para salir y me quedé viendo el debate de Biden y Trump. Cuando llevaba a mi hija a su campamento por la mañana, me sentía más viejo y cansado que el día anterior.

Lo pasé mal y a los cinco minutos ya no tenía la mirada de profe de comunicación política sino la del hijo que vio los dolorosos estragos de la edad. Por eso no puedo hacer ni un maldito chiste sino corroborar un hecho: Biden no va a gobernar más. O le cambian o pierde. Estoy convencido de que la Convención Demócrata también lo vio y anunciará un nuevo candidato. Sigan la pista al Gobernador de California o a la Gobernadora de Michigan.

Ya es tarde para que Biden se marche entre aplausos, como Kroos, pero todavía está a tiempo de pensar que es mejor que te echen de menos a que te echen. Da igual que Trump solo tenga mil días menos, da igual que sea mentiroso, pendenciero e inmoral. Da igual que Biden sea un tipo honesto y cabal. La única realidad de la política son sus percepciones y el Presidente se percibía incapacitado para el cargo. Trump representaba futuro, un futuro muy oscuro trabajando de abusón, pero futuro al fin, y en el atril de enfrente, estaba Biden llamando al futuro a cobro revertido.

La política tiene un fuerte componente de promesa, de expectativa, y la juventud lo encarna mejor. No pasa en las cosas personales. Si vamos a operarnos del corazón o a vender un piso apostamos por la experiencia del cirujano o del notario siempre que mantengan el pulso, pero para que nos ilusionen hace falta un narrador. Las cosas importantes solo le suceden a la gente que es capaz de contarlas y el futuro solo puede contarlo quien lo tiene. El liderazgo político es el mantenimiento de la esperanza propia a pesar de la experiencia ajena.

Los debates políticos tienen una sola regla, pero de obligado cumplimiento: la coherencia entre la estrategia, los mensajes y la sensación de liderazgo. Luego está la táctica: contundencia para colocar los mensajes en positivo, serenidad para desactivar las interpelaciones del contrario e iniciativa para imponer el tono del debate. Gana quien pone la música y obliga a su pareja a bailar fuera de ritmo. Gana quien falla menos. Gana quien duda menos. Gana quien solo se pone fuerte para defender a los débiles. Gana quien soporta el contraplano sin descomponerse. No es lo que dicen, es cómo lo dicen y cómo te sientes cuando oyes lo que dicen.

La estrategia del Presidente era presentar su reelección como la única posibilidad que se interpone entre Estados Unidos y una segunda presidencia de Trump que destruiría la democracia y marcaría el comienzo de una era sin precedentes de autocracia. Buena estrategia. Pero falló en los mensajes y en la escenificación. Una verdad sin contexto parece solo un pretexto. Del liderazgo no hace falta ni hablar. Se puede ver el liderazgo en un debate quitando el sonido.

Estados Unidos no es lo que fue. No es el vigilante de antes, pero es la única alternativa a las autocracias fuertes como China o Rusia o a los populismos con los que coquetea Europa. Votan solo ellos, pero nos afecta a todos. Incluso a los de León por muy distintos que se crean. Y Trump tiene el narcisismo desatado y la arrogancia suficiente para iniciar una combinación de ambas, que podríamos llamar dictacaradura. De tanto pronosticar el fin de la democracia y de frivolizar con que viene el lobo, lo estamos dejando pasar poniendo cara de cordero. No es que esté llamando a la puerta, es que está en el salón con nuestro batín puesto mientras la democracia titubeante está en el portal, mirando desorientada los botones de los telefonillos.