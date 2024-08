En 2007, Alresa cerraba lo que fuera la joya del patrimonio industrial segoviano, La Choricera. En 2014, y tras varias subastas, Suministros Transcose se hacía por 2.7M€ con los 50.000 m² del complejo, para ubicar ahí su nueva sede y almacenes en una de las naves; el resto, 45.000m², incluida la zona protegida como icono de la arquitectura modernista, ha estado en barbecho con actividad puntual tal que set de rodaje o almacén.

Pero esto va a cambiar. El 22 de agosto se presentaba La Choricera Mercado Central, un proyecto completamente privado auspiciado por la empresa Espacio Multidisciplinar y al frente de la cual está la segoviana Alicia Sonlleva, que convocaba a la prensa para presentar la iniciativa. La idea es impulsar un complejo en el que tengan cabida usos hosteleros, de entretenimiento, formación, parking, mercado, galerías y museos, salas de eventos y también espacio empresarial. En suma, algo parecido a lo que bajo el epígrafe de CAT el alcalde Arahuetes intentó levantar durante décadas a unos escasos 100 metros de La Choricera y sin otro resultado que más de 20M€ de dinero público gastados.

Proyectos en curso

“La idea no es una empresa que pretende copar todo el espacio”, explica Sonlleva, que rechaza hablar del presupuesto global o puestos de trabajo, más bien es ir dando cabida gradual a usos de otras empresas o comercios que pongan en valor un complejo “dos veces mayor que el centro cultural Matadero de Madrid”, destacaba. Todo lo cual, desde el “sentido común”, es decir, apostando por proyectos concretos.

Una lista que de momento ya tiene un puñado de nombres. La empresa pretende ir desgranando los proyectos según se materialicen, pero de momento ya trabaja para poner en marcha de aquí a final de año al menos 6 espacios.

El primero será la campa central para conciertos (1) con una capacidad de 5.000 espectadores, y que este 6 de septiembre se inaugurará con un acto privado, en parte homenaje al fundador de Transcose Pedro Benito, quien en su día apostó por este espacio y que falleció prematuramente en 2023, Un día después, y organizado por los Santana, habrá un concierto de quilates, acogerá la parada segoviana de la rockera banda Zigarros con la participación de Dusty Raiders (18.50€, apertura de puertas 7 de septiembre 20:00 horas). Kike Santana hablaba de que ya hay contactos para que la zona albergue concierto nacionales, como las giras de Leiva o Fito Páez previstas para 2025, entre otros. Otro uso que se baraja para la campa es el de párking disuasorio.

En la nave aislada frente a las antiguas oficinas (2) está en marcha la habilitación del espacio como un centro de interpretación del Camino de Santiago Madrileño. En principio será un espacio turístico (no un albergue), meramente cultural. Con un aforo para 300 espectadores, la nave 3 está concebida como un espacio para sala de conciertos, y junto a ella (6) una cantina y zona de restauración, al lado (5) el acceso principal.

La sala de las lámparas, la planta baja ya en el edificio protegido (4), uno de los espacios más emblemáticos de La Choricera y que aún guarda todo el esplendor de las oficinas decoradas por Curro Inza, el arquitecto del complejo, se está montando un espacio para eventos. Es la llamada “torre pequeña”, y allí se busca concentrar el espacio para oficinas, con proyectos ya en avanzada fase de materialización como un centro de investigación de áridos. Si cuaja, albergará también espacio de coworking y formativo.

No se detalló el espacio concreto, pero sí su puesta en marcha antes de final de año, de otros dos motores del complejo. Uno es un mercado vintage, una suerte de rastro, para artículos de segunda mano. El otro es un ecomercado, espacio comercial para alimentos ecológicos, de proximidad, y abierto a comercios locales interesados en participar en el proyecto.

Topar con urbanismo

La impresión que da lo presentado es que estamos ante un proyecto que rehúye el maximalismo, y se centra en ir paso a paso para poner en valor un espacio privilegiado (a la entrada de la ciudad, el más próximo a Guiomar, y de unas espectaculares líneas arquitectónicas). Sonlleva no fue muy precisa para informar que empresas hay detrás, se refirió más bien a “colaboradores”. Si está Transcose, propiedad del inmueble, y que participa en la empresa matriz Espacio Multidisciplinar. La impresión que da es que, no habiendo un músculo financiero especialmente vigoroso detrás, el proyecto busca ante todo concretarse en subproyectos asumibles, de no muy alto coste, que gradualmente vayan rehabilitando la Choricera como lo que siempre debió ser: un icono económico y cultural de Segovia.

Otro problema puede ser el urbanismo municipal. El tema viene de 2007. cuando Arahuetes, ante el cierre de Alresa y para evitar que se especulara inmobiliariamente con la Choricera, “blindó” el uso dotacional industrial de toda la parcela. El nuevo rumbo por el quiere transitar La Choricera Mercado Central pasa por cambiar la calificación urbanística y habilitar otros usos dentro de los servicios. Dicho de otra manera, habría que modificar el PGOU de la ciudad de Segovia. El problema radica, una vez más, en la enorme lentitud de los servicios municipales de Urbanismo, colapsados por la falta de personal y la acumulación de expedientes. Fuentes del proyecto explican que llevan tres años intentando que el Ayuntamiento de Segovia responda a Transcose en sus pretensiones de cambio de usos.