La avería de las calderas abre la puerta a externalizar la lavandería del Hospital

El sindicato CSIF ha denunciado la situación de la lavandería del Hospital de Segovia, cuyo servicio se encuentra externalizado de manera provisional tras la avería de las dos calderas que garantizan su funcionamiento.

Según explicó el responsable del sector de sanidad de CSIF en la provincia, Juan José Arévalo, la preocupación radica en que “estas calderas tienen ya bastantes años, 26 de uso, y necesitan una reparación o sustitución. Creemos que Sacyl y la propia Consejería de Sanidad no van a hacer esa inversión y que van a preferir externalizar el servicio, como ya han hecho en otras provincias”.

La situación actual, añade Arévalo, genera un problema de calidad: “La ropa que viene al hospital actualmente viene con un número muy importante de deficiencias: sucia, rota, encogida o quemada, lo que obliga a devolverla a lavar o a repararla”. Este sobrecoste, apunta, cuestiona el supuesto ahorro económico que justificaría la externalización.

A ello se suman los efectos sobre la salud laboral: “Ha habido dos o tres trabajadores que han presentado problemas de irritación cutánea en las manos e irritación ocular por el polvillo que desprende la ropa, debido a productos más agresivos que los que se utilizan en el hospital”, señaló. CSIF alerta de que este hecho podría suponer también un riesgo para los pacientes más vulnerables, sobre todo aquellos de edad avanzada.

Desde el sindicato reclaman que la Junta de Castilla y León asuma la inversión necesaria para sustituir las calderas y mantener la gestión interna del servicio. “Si es posible repararlas, lo que procede es repararlas para que sigan funcionando, y si no, sustituirlas, pero que se haga la inversión para que la lavandería siga funcionando como hasta ahora, con un estándar de calidad muy por encima al de la empresa externa”, recalcó Arévalo.

La dirección del hospital ha señalado que la decisión definitiva se tomará una vez que en septiembre se valore si las calderas son reparables. Mientras tanto, CSIF asegura que seguirá “monitorizando la situación y pedirá una reunión con la dirección del hospital para saber si va a haber externalización definitiva o no”.