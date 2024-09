¡Había una vez… un circo!

Siempre he defendido que la labor de control y fiscalización de una oposición democrática, es una garantía necesaria para el buen funcionamiento de un sistema político. Las criticas a un gobierno ante decisiones poco acertadas, basadas en propuestas de mejora para la ciudadanía, petición de rectificación o incluso ofrecimiento de colaboración son acertadas y esenciales para mejorar siempre.

Pero lo que está soportando la ciudadanía en nuestro país, ha sobrepasado hace tiempo los límites de la razón y de la oposición democrática. Escuchar al PP, apropiarse de términos como libertad, acusarnos a los socialistas de franquistas o fascistas, quedar en evidencia cada día, con exabruptos y noticias falsas, sólo buscando atacar al gobierno, pero sin ofrecer una sola propuesta o idea que mejore la vida de la ciudadanía, el bienestar de los trabajadores, la modernización empresarial, la mejora de los servicios públicos, las pensiones, etc. supone una anomalía democrática. Han montando un “circo del engaño”.

El circo que han montado (con todo respeto a ese espectáculo cultural y sus profesionales) esta semana con la acusaciones “al gobierno de ser cómplices del golpe de estado en Venezuela”, de “coacciones al líder opositor venezolano para salir del país” por el riesgo de su integridad física, sólo por intentar erosionar a los servicios diplomáticos y al gobierno, es una prueba evidente, de que al frente del PP, no hay nadie coherente que defienda los intereses españoles dentro y fuera de nuestra fronteras.

Cuando el propio Edmundo González, líder opositor y hoy exiliado en España, desmiente toda la estrategia del PP, no tiene nadie en el PP las agallas suficientes y la humildad necesaria, para reconocer que les han vapuleado dentro y fuera de España, por sus mentiras y obcecación de odio hacia el presidente del Gobierno, sin mirar ni las consecuencias, ni el ridículo que han montado. El peor de los circos.

Pero no es una anécdota pasajera, ni un error puntual, es la seña de identidad del PP de Feijóo que sólo copia el mensaje y las acciones de la ultraderecha, basadas en noticias falsas fabricadas, odio y negatividad, ante la ausencia de un proyecto político de país que mejore la vida de la ciudadanía. No olvidemos que la derecha no quiere que nadie hable de que la economía española sigue con buenas perspectivas, el propio Banco de España, esta semana, como ya hicieron otros organismos internacionales, ha elevado su previsión de crecimiento para este año hasta el 2,8%, cinco décimas más que el 2,3% que proyectaba hace solo tres meses. Todo ello teniendo en cuenta que los datos del PIB publicados por el INE han sido mucho mejores de lo que vaticinaban todos los analistas: la cifra de crecimiento del primer trimestre se ha revisado del 0,7% trimestral al 0,8%, y el avance registrado en el segundo ha sido del 0,8% tres décimas más de las que preveía el banco y del 0,2% registrado en la zona euro.