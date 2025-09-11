La Agrupación Fomento del Comercio Segoviano (FECOSE) ha mostrado su agradecimiento al Ayuntamiento por la puesta en marcha de iniciativas destinadas a fomentar el consumo en el comercio local, pero ha manifestado su desacuerdo con las fechas anunciadas para la implantación del proyecto “Tarjetas monedero”.

Desde que se hizo público el calendario de la campaña, numerosos comerciantes han contactado con la agrupación trasladando su preocupación por la coincidencia de la iniciativa con periodos de gran actividad comercial ya consolidados, como el Black Friday o la campaña de Navidad.

En opinión de FECOSE, estas fechas no resultan las más adecuadas, ya que el comercio segoviano no necesita un refuerzo en esos momentos, sino en otros periodos del año donde las ventas se resienten de manera si gnificativa. “Proponemos al Ayuntamiento que la campaña de las Tarjetas Monedero se traslade a meses en los que el comercio local realmente necesita un apoyo adicional, como octubre o febrero. De esta manera, se conseguirá un mayor equilibrio en las ventas y un efecto positivo más significativo para el conjunto de los comerciantes segovianos”, ha señalado Alberto García Gómez, presidente de FECOSE.

La agrupación recuerda que estos meses de menor actividad suponen un desafío para la viabilidad de muchos negocios y que trasladar la campaña a esas fechas supondría un verdadero impulso para el tejido comercial de la ciudad y, por extensión, para la economía segoviana en su conjunto.