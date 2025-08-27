El Grupo Municipal Socialista ha anunciado que llevará al Pleno de este viernes una moción “propositiva”, con la que busca el consenso para aplicar una tasa municipal turística específica a los autobuses discrecionales de touroperadores. El viceportavoz Miguel Merino recordó que este año se celebra el 40 aniversario de la declaración de la ciudad vieja y el Acueducto como Patrimonio Mundial de la UNESCO, y que parte de los recursos deberían destinarse a garantizar la conservación.

Según señaló, estos autobuses, conocidos en el sector como “cruceros de secano”, generan una presión sobre la ciudad que debe compensarse. “Al final vienen, desembarcan, pasan un rato y se van en muchas ocasiones a otras ciudades o incluso a hacer allí las compras”, indicaron, para después defender que el objetivo es que “sean corresponsables en el uso de las calles, de las vías, del transporte y de la gestión de los residuos”.

El PSOE plantea que la recaudación se destine a financiar servicios públicos como la limpieza, el transporte, la conservación del patrimonio, la gestión del agua o la mejora del asfaltado. “No estamos inventando nada. Este modelo de tasa está en marcha en diferentes ciudades y funciona en la propia recaudación municipal”, subrayó.

La moción, además, propone la creación de una mesa de trabajo con asociaciones de vecinos, sectores profesionales y representantes del turismo para definir el modelo de aplicación. “Debe ir acompañada de un estudio económico y de movilidad coherente”, añadió Merino.

Por último, reclamaron mayor transparencia en la gestión y recordaron que el Pleno aprobó la celebración de un debate sobre el estado del municipio, aún sin fecha. “¿Sabéis cuál ha sido la respuesta del equipo de Gobierno? Cuando proceda. Traducción: cuando a mí me dé la gana”, denunció.