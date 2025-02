14 Comments

El PSOE ha denunciado la grave situación de bloqueo que sufre el Ayuntamiento de Palazuelos de Eresma desde hace más de tres meses debido a la falta de secretaria municipal. Esta situación ha generado la total parálisis municipal, impidiendo la celebración de plenos y juntas de gobierno, lo que repercute de manera directa y perjudicial en los seis mil vecinos, en la economía local y en el desarrollo del municipio.

El portavoz socialista en el Ayuntamiento, Jaime Villalba, ha comparecido en rueda de prensa, para criticar esta situación insostenible: “El Ayuntamiento está bloqueado y los vecinos son los que están pagando las consecuencias. No podemos permitir que la falta de previsión y gestión del alcalde y el equipo de gobierno del PP mantenga paralizado el municipio durante meses sin buscar soluciones inmediatas”.

Según ha explicado Villalba, la ausencia de secretaria municipal ha frenado la tramitación de licencias de obra y de primera ocupación, lo que está generando importantes perjuicios a los vecinos. “Hay familias que han invertido todos sus ahorros en la construcción de sus viviendas y, a día de hoy, no pueden entrar a vivir en ellas porque el Ayuntamiento no puede tramitar las licencias de ocupación. Es inaceptable que un problema administrativo deje atrapadas a estas personas sin soluciones”, ha expuesto.

Además del impacto directo sobre los vecinos, esta situación también está teniendo graves consecuencias para la actividad económica del municipio. Villalba ha señalado que “hay un inversor interesado en instalarse en Palazuelos de Eresma cuya actividad está completamente paralizada porque no puede obtener las licencias de construcción ni tramitar la compra de terrenos municipales”. Según el portavoz socialista, esto supone “una pérdida de oportunidades, de empleo y de riqueza para el municipio”.

Villalba ha insistido en que la previsión del equipo de gobierno es que la situación no se resuelva hasta abril o mayo, lo que, a su juicio, evidencia una total falta de responsabilidad. “No podemos esperar más meses a que el Ayuntamiento vuelva a funcionar. La solución a este problema debería haber estado sobre la mesa desde el primer momento, porque la parálisis del Ayuntamiento hace perder dinero y oportunidades a los vecinos”, ha afirmado.

Desde el PSOE han exigido una respuesta inmediata por parte del equipo de gobierno. “No valen excusas ni justificaciones. Exigimos responsabilidad y soluciones. Es evidente la absoluta parálisis del equipo de gobierno y del alcalde, que en todo este tiempo no han sido capaces de encontrar una alternativa viable. No están trabajando para abordar este problema y los vecinos de Palazuelos no pueden ser los perjudicados por su inacción”, ha sentenciado Villalba.