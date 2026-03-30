Hasta que nos volvamos a ver, querido “Chepas”

Jesús. Tu madre y tu padre te pusieron Jesús porque naciste en Navidad, tus amigos te pusieron Chepas porque son unos vagos, pero te adoran. De Jesús pasaste a ser Chesy, Chus estaba muy visto y tú siempre has sido único. De Chesy a Chepas nuestra vaguería, perdona. Merecías un mote mejor pero ya sabes que dios no da “full equip” a nadie y tú ya tenías un montón de cosas buenas. Coño que nadie en el mundo lucía un cardado como el tuyo sin usar laca, ni el puto Nikki Sixx. Después de mil noches de rock tras un concierto, despertar a tu lado era empezar el día sonriendo. Levantabas las dos manos hacia tu pelo negro, las dabas dos o tres vueltas rápidas y tus buenos días eran “¡ala! peinao, vamos a desayunar Ojquitar”. Eso los días que despertábamos porque hubo noches que no tocábamos la cama. Aún me río cuando me acuerdo de aquella mítica noche en Barna, cuando de empalmada íbamos al hotel “a recoger a estos” y nos topamos con una cola enorme en la puerta de un cine. “Es un casting para un programa de cantar” nos dijeron. “¿Nos apuntamos Ojquitar?” “pues claro Chepas”. Joder qué risas con la peña calentando la voz. “¿Vosotros no calentáis?” “Ah sí coño, toma Ojquitar un ciga, dame fuego”. Según tú no nos cogieron por poco, exactamente unos dos metros que nos faltaron para llegar a entrar, porque nos echaron antes. Como te reías camino del hotel. “Joder Ojquitar no es que no te hayan cogido por no cantar bien, es que ni te han dejao intentarlo, ponlo en tu currículum que eso sí que es rockandroula”. Esa fue la vez que más cerca hemos intentado hacer una “operación” para alcanzar el “triunfo” Chepas. Lo demás ha sido a pulmón siempre y hemos vivido aventuras increíbles en estos 36 años de puto rock and roll.
Nos convertimos en hermanos, nos quisimos a muerte, nos odiamos algunos días, vivimos las cosas más surrealistas, más divertidas, más alucinantes que pudimos soñar. Las pasamos, esto va por Julito, “más putas que el que se tragó las trébedes” en algunos momentos. Hemos comido mierda, hemos cagado siempre flores, nos hemos reído de todo y nos hemos tomado muy en serio lo que había que tomarse en serio, hemos llamado a las puertas del infierno, pero nunca pusimos un pie dentro y hemos aporreado el cielo y nunca nos quisieron abrir, “tres cojones nos importa” total el cielo debe ser tan aburrido… Lo hemos compartido todo, hemos peleado contra molinos gigantescos sin estar locos, bien sabíamos que eran molinos, pero también sabíamos que había que dar esa pelea, aunque nos derribasen sus aspas una y mil veces, las mismas que nos levantábamos, nos sacudíamos el polvo y volvíamos a enchufar las guitarras a los amplis para cantarle a la utopía de ser más libre que un águila habiendo nacido gorriones.
En la bendita hora que dijiste si cuando te fuimos a buscar para ser el guitarra de los putos Lujuria, Chepas, bendita hora. Mi amigo, mi hermano del alma, mi gemelo tóxico (hubo un tiempo que nos flipaba esa hermandad de Steven Tyler y Joe Perry) mi compañero, mi mitad, sin ti no estoy completo, mi cordura en la locura, mi locura en la cordura, estas en mí, estás en cada uno de los que somos Lujuria, lo estarás siempre, estas en cada segundo de estos 36 años juntos y estarás en cada segundo de lo que me quede, de lo que nos quede.
Siempre me dijiste que, en el fondo, era un blando. Pues ya no. Te tengo a ti para ser fuerte y fuerte sigo sin ti, sigo por ti. Sigo porque aún quedan molinos, Chepas, y a fe que los voy a embestir, una vez más. Será duro volver la cabeza y no ver la Gibson negra, el puto ampli 5150 de Van Halen, “no hay otro que suene igual”, el pañuelo en el bolsillo de atrás, la botella de Jack Daniels para dar un trago a “tus pollitos” y no escuchar nunca más “calla y canta, puta vieja” pero “en nuestras luchas nunca pensamos en la rendición”.
Del rock no se retira un verdadero rockero, solo espera que la vida le ponga a descansar. Descansa en paz, mi Chepas. Yo seguiré peleando hasta que te vuelva a ver y me vuelvas a decir “Si” mientras piensas “Ni de coña, otra vez con la puta vieja y con una eternidad por delante…. Dame algo que me dé asco y me mate”… Y nada me gusta más que hacer canciones. Va por ti Caballo Salvaje.
