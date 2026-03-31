Corte de tráfico en la calle Puerta de Santiago esta tarde por obras

Con motivo de las obras que se están llevando a cabo en el Jardín de los Poetas, será necesario instalar una bomba de hormigonado en la calle Puerta de Santiago durante la jornada de hoy martes para continuar con la ejecución de los trabajos.

Debido a las dimensiones del vehículo, la calle permanecerá cortada al tráfico en el tramo comprendido entre el cruce con el paseo de San Juan de la Cruz y el Hospital Recoletas, entre las 15.00 y las 18.00 horas.

Para garantizar la seguridad, facilitar la movilidad y la planificación de los desplazamientos, se señalizará todo el entorno informando a conductores y peatones.

El Ayuntamiento agradece la comprensión y colaboración de los vecinos y usuarios de la vía ante las posibles molestias que esta actuación pueda ocasionar y que intentará minimizar lo máximo posible.