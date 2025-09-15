19 Comments

El Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Segovia ha registrado una propuesta de declaración institucional en apoyo al pueblo palestino que será debatida en la reunión de la Junta de Portavoces de mañana martes 16 de septiembre. El texto, que busca ser aprobado en el pleno, plantea también la convocatoria de una concentración a las puertas del Ayuntamiento en solidaridad con Palestina y en defensa de la paz en Oriente Próximo.

En el documento, los socialistas subrayan que “el pueblo palestino vive desde hace décadas una situación de vulneración constante de sus derechos fundamentales, agravada en los últimos meses por una escalada de violencia sin precedentes”. Recuerdan que los ataques terroristas de Hamás del 7 de octubre de 2023 fueron condenados con firmeza, pero denuncian la “respuesta desproporcionada del Gobierno de Israel contra la población civil palestina”, que ha derivado en “una catástrofe humanitaria sin parangón”.

El texto cita datos de organismos internacionales que sitúan el número de víctimas mortales en Gaza por encima de 65.000, de las que en torno al 80–83% serían civiles y unas 20.000 menores de edad. La declaración señala además que la situación en la Franja es “insostenible”, con millones de desplazados, hospitales destruidos y más de 625.000 estudiantes sin acceso a la educación.

El PSOE destaca la posición del Gobierno español, que reconoció oficialmente al Estado de Palestina en mayo de 2024 y ha reforzado su apoyo humanitario, y plantea que el Ayuntamiento de Segovia “se sume a la voz de millones de personas e instituciones que claman por la paz, el fin de la violencia y el respeto a la dignidad de todos los pueblos”.

Los acuerdos propuestos incluyen expresar la solidaridad con las víctimas, condenar tanto los ataques terroristas de Hamás como la respuesta israelí, exigir un alto el fuego inmediato, reclamar el respeto al derecho internacional humanitario y respaldar el reconocimiento del Estado palestino.

Por último, se hace un llamamiento a la unidad política de todos los grupos municipales para que esta declaración sea aprobada por unanimidad, y se materialice en la citada concentración ciudadana frente al Ayuntamiento de Segovia.