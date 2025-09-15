19 Comments

El Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Segovia ha registrado una propuesta de declaración institucional en apoyo al pueblo palestino que será debatida en la reunión de la Junta de Portavoces de mañana martes 16 de septiembre. El texto, que busca ser aprobado en el pleno, plantea también la convocatoria de una concentración a las puertas del Ayuntamiento en solidaridad con Palestina y en defensa de la paz en Oriente Próximo.
En el documento, los socialistas subrayan que “el pueblo palestino vive desde hace décadas una situación de vulneración constante de sus derechos fundamentales, agravada en los últimos meses por una escalada de violencia sin precedentes”. Recuerdan que los ataques terroristas de Hamás del 7 de octubre de 2023 fueron condenados con firmeza, pero denuncian la “respuesta desproporcionada del Gobierno de Israel contra la población civil palestina”, que ha derivado en “una catástrofe humanitaria sin parangón”.
El texto cita datos de organismos internacionales que sitúan el número de víctimas mortales en Gaza por encima de 65.000, de las que en torno al 80–83% serían civiles y unas 20.000 menores de edad. La declaración señala además que la situación en la Franja es “insostenible”, con millones de desplazados, hospitales destruidos y más de 625.000 estudiantes sin acceso a la educación.
El PSOE destaca la posición del Gobierno español, que reconoció oficialmente al Estado de Palestina en mayo de 2024 y ha reforzado su apoyo humanitario, y plantea que el Ayuntamiento de Segovia “se sume a la voz de millones de personas e instituciones que claman por la paz, el fin de la violencia y el respeto a la dignidad de todos los pueblos”.
Los acuerdos propuestos incluyen expresar la solidaridad con las víctimas, condenar tanto los ataques terroristas de Hamás como la respuesta israelí, exigir un alto el fuego inmediato, reclamar el respeto al derecho internacional humanitario y respaldar el reconocimiento del Estado palestino.
Por último, se hace un llamamiento a la unidad política de todos los grupos municipales para que esta declaración sea aprobada por unanimidad, y se materialice en la citada concentración ciudadana frente al Ayuntamiento de Segovia.
15 septiembre, 2025
El jefe toca arrebato y toda la izquierda obedece, aunque el señorito haya perdido toda credibilidad.
Lobotomía ?
15 septiembre, 2025
¿Para cuando un pronunciamiento contra los puteros y puteras que desgobiernan en España?
15 septiembre, 2025
…la que usted tiene.
15 septiembre, 2025
SOLIDARIDAD CON LOS PALESTINOS. POR SUPUESTO.
Jamas un judío ha atentado contra España.
Desde los 18 asesinados en 1985 en el restaurante El Descanso.
Los asesinados en los trenes “Mayor atentado terrorista de la historia de España”.
El sacerdote de Algeciras
El héroe del monopatín en Landres. ETC.
TODOS patrocinados por el Islam.
En 1.492, expulsamos a los judios que eran tan españoles como sus vecinos, por no convertirse, siguen añorando SEFARAD, pero jamas han amenazado con reconquistarla.
Los berebere de Marruecos, nos invadieron. 7 siglos de dominación y siguen amenazando con recuperar Al Andalus.
Desde la creación del Estado de Israel, jamas han iniciado una guerra. Se han defendido.
SOLIDARIDAD también con los familiares de los asesinados, violados, secuestrados por HAMAS.
Israel es el único pais democrático de la zona. Todos los países islámicos son dictaduras de la peor clase. “RELIGIOSAS”.
En Israel la mujer y el hombre, incluso LGTBYplus tienen los mismos derechos y deberes.
BASTA de MATAR civiles, pero entreguen a los secuestrados, vivos o muertos. TODOS y paren ya.
15 septiembre, 2025
Los segovianos exigen al PSOE segovianos que se pronuncie sobre el boicot al transporte ferroviario por Segovia ,suprimiendo paradas e inversiones..los segovianos exigen al PSOE segovianos se manifieste sobre la corrupción de la cúpula y allegados de Sánchez que están judicializados..lo harán o seguirán hablando solo del genocidio de gaza???
15 septiembre, 2025
Una vez más el Grupo socialista -los socialistas de Pedro Sánchez- vuelven a utilizar la causa palestina para polarizar con fines electorales. Les vale todo. Como les ha recordado Pedro Delgado hasta ayer los mismos que se solidarizan vendían armas a Israel, y me temo que lo seguirán haciendo, porque todo nuestro sistema de defensa y contraespionaje se fundamenta en tecnología israelí. Si nos cortan el grifo nuestra Defensa nacional se queda sin capacidad operativa .
Todas las personas de buena fe abogamos por terminar cuanto antes con la masacre del pueblo israelí y condenamos al grupo terrorismo Hamás, pero no podemos admitir q la causa palestina sirva para fines electorales.
Por cierto, qué iniciativas del Grupo socialista conocemos para mejorar la ciudad. Las fotos y la asistencia a las fiestas de barrio , no espolíti a mi jo
15 septiembre, 2025
Solidaridad con Palästina no significa poner en peligro las vidas humanas de los ciclista, la violencia no se frente con violencia.
Asco de PSOE
Asco de IU
Asco de PODEMOS
15 septiembre, 2025
Porqué nadie quiere acoger a palestinos?.
Pues porque son gente violenta, radical, que no acepta normas ni cumple acuerdos.
Para una vez que Líbano acogió a más de 700.000 palestinos desencadenaron en el pais una guerra civil.
Ni Jordania,ni Egipto, ni el propio gobierno Iraní, ni, ninguno de los países árabes circundantes los quiere.
Aquí solo hay un país que está intentando que se respeten sus derechos hartos de aguantar tanta barbarie de gentuza incivilizada que se mata entre ellos por un chusco de pan y se llama Israel.
Y encima en un país como el nuestro se permiten hacer, sin autorización, manifestaciones violentas, y no pacíficas, en un acto público,programado al que acuden máximos representantes políticos alentando y aplaudiendo.
Que vergüenza.!!
Y ahora pedimos que el ayuntamiento se pronuncie sobre Palestina? para que? cuál es el objetivo?
Con todo lo que tiene que hacer un ayuntamiento,ahora tiene que hacer política internacional,.no hombre no, que para eso y hay otros organismos
Pero claro,como está públicamente mal visto, que te gusten los toros,que digas que los palestinos son unos asesinos,que no te guste que entren perros en centros comerciales,que no creas en el reciclaje si no en la reutilización y así muchos cosas más,es mejor entretener a gobernantes para que dejen sus quehaceres en beneficio de qué se yo qué intereses.
A ver si no se os va el vino en catas y vemos plenos que solo hablan de Segovia ,sus problemas,posibles soluciones y planes de futuro.
Ála hay tenéis tajo a todos los que os gusta despotricar sobre los que no están de acuerdo con vosotros.
Viva a Israel y ojalá España defendiera sus intereses con el mismo ahínco.
15 septiembre, 2025
Alguno entendéis lo que es un genocidio?? Que pena de cabezas
15 septiembre, 2025
El todavía presidente fue el primer responsable de la masiva agresión a los ciclistas que no pudieron finalizar la Vuelta. Se ha convertido en una amenaza para toda la ciudadanía. Es un peligro para este país. Desde la Moncloa esta alentando la violencia contra la gente pacífica. Ayer impidió que se celebrase la ceremonia final de la Vuelta a España. El autócrata puso en peligro la integridad física de los asistentes , de las familias y demás personas con derecho a asistir al acto. El déspota está fuera de sí acosado por la justicia que investiga a su mujer, a su hermano, a exministros y demás cómplices.
El sanchismo cada vez más violento y cínico pretende importar la violencia a esta pacífica ciudad. Los esbirros de Sanchez y la ultraizquierda siempre al servicio del déspota, buscan fomentar la división y el caos en Segovia.
Después de tantos casos de corrupción y fraude, en 25 años de desgobierno, los acewes y acebuches aún quieren machacarnos, perjudicar el turismo, hundir los comercios y arruinar la convivencia. Tienen elementos , profesionales en pegar fuego a la sociedad. Todo por satisfacer al déspota enloquecido.
15 septiembre, 2025
Una pena que todas las señoras que se manifestaron ayer, no se vayan a pasar unas semanas viviendo en un país islámico. Se lo iban a pasar bomba sometidas por sus maridos.
15 septiembre, 2025
Los progres son especialistas en lanzar cortinas de humo para desviar la atención.
Hay otros temas candentes y urgentes que no quieren afrontar.
A ver si de una vez se dedican a trabajar por y para Segovia ,y se dejan de desviar la atención de la gente.
15 septiembre, 2025
Acabo de oir que Yolanda Diaz, propone el marcado de todos los productos judios.
En serio?
Que viene después, la noche de los cristales rotos.
Que lleven en su ropa cosida la estrella de David.
Se os ha ido la pinza?
15 septiembre, 2025
Que no cuenten conmigo, y no nos hagan partícipes de problemas que no dependen de nosotros ni nos hagan posicionarnos.
Políticos H.DP.
15 septiembre, 2025
Un comunista es exactamente lo mismo que un nazi.
15 septiembre, 2025
No exactamente, nazi eres tú y te jode que te lo llamen y a los comunistas nos elogia que nos lo digan, es más, somos castellanos y bien sabes que Castilla entera se siente comunera. Venga saludos
16 septiembre, 2025
Aquí el único nazi es usted. Cientos de millones de asesinados por los comunistas por todo el mundo avalan tu falta de neuronas. Bien que lo sabes. Y te jode.
15 septiembre, 2025
Se os nota muy nerviosos en el primer día del juicio por las eólicas, tranquilidad que va para largo, 11.000 folios dan mucho de sí
15 septiembre, 2025
¡VIVA PERICO DELGADO!
Un tío valiente y sin pelos en la lengua.