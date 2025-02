El gran sainete de “Fakejóo”

Reconocer la complejidad parlamentaria existente en el Congreso, no es ninguna novedad, más bien es la evidencia de la voluntad que los españoles reflejaron en las urnas y el mandato que el diálogo y el acuerdo, deben de marcar la hoja de ruta en la toma de decisiones. Por otra parte, con semejanzas a lo que ocurre en una amplia mayoría de países europeos.

Quiero empezar por explicar que la técnica de aprobar un Real Decreto Ley es constitucional y utilizada por todos los gobiernos, para aprobar medidas urgentes, de diferente calado, para que estén en vigor cuanto antes, y que después tiene que ser, antes del plazo de un mes, convalidado en el parlamento y si se decide, tramitado como proyecto de ley, para realizar los cambios que se puedan acordar.

Pero lo vivido en el pleno extraordinario del Congreso del día 22 de enero, merece algún comentario. El ambiente que se palpaba y las caras de los diputado de las derechas, cuando votaron y sabían que el escudo social contemplado en el Real Decreto Ley 9/2024, que recogía la subida de las pensiones según el IPC, y mayor cuantía para las mínimas y el IMV, las ayudas a afectados por la DANA, las ayudas para el transporte público, las entregas a cuenta para las Comunidades Autónomas que sustentan el estado del bienestar y otro buen número de medidas sociales, económicas, tributarias y fiscales esperadas por la ciudadanía, había decaído y por lo tanto se perjudicaba a todas las familias de nuestro país y de nuestra provincia, era fiel reflejo de su inquina y falta de responsabilidad social, al agradarles que no se aprobará con tal de fastidiar al Gobierno.

Pero el sainete montado después por su cada vez menos líder, el Sr. Feijóo, es digno de unos de los grandes esperpentos vistos en la vida política actual. Se le termina la credibilidad en la ciudadanía y en los suyos, no da una, no está a la altura, ya que no tiene proyecto de país, sólo inquina al presidente del gobierno. No caben equidistancias.