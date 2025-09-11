“El curso comienza con goteras, patios en mal estado y centros sin accesibilidad”, denuncia Cs

Ciudadanos ha denunciado este miércoles la falta de cumplimiento por parte del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Segovia de las actuaciones y reparaciones previstas en los colegios de la capital. La portavoz de la formación naranja, Noemí Otero, ha lamentado que “el curso escolar da comienzo y los centros siguen con deficiencias que debieron resolverse durante el verano, cuando no hay alumnos y es el momento idóneo para ejecutar obras”.

El presupuesto de este año contemplaba 250.000 euros para actuaciones en los colegios y 60.000 para mantenimiento, sin embargo, Otero ha subrayado que “ese dinero no se ha traducido en soluciones reales: en dos de los centros con actuaciones previstas hasta el momento no se ha hecho absolutamente nada y en el resto las intervenciones han sido incompletas e insuficientes”.

Entre los casos más graves, la portavoz de Ciudadanos ha citado al CEIP Domingo de Soto, donde estaba prevista la renovación del patio de Infantil, y al CEIP Diego de Colmenares, que esperaba la sustitución de las puertas de acceso, la reparación de los balcones y el cambio de luminarias de emergencia: “En ambos centros no se ha ejecutado ni una sola de las actuaciones comprometidas”, ha afirmado.

En el CEIP Fray Juan de la Cruz, únicamente se ha impermeabilizado la entrada, pero siguen pendientes las reparaciones de los patios, la impermeabilización de los tejadillos, la sustitución de cinco cristaleras rotas desde el curso pasado o el arreglo de la puerta junto al transformador. Algo similar ocurre en el CEIP San José, donde urge el arreglo del patio, que cuenta con una grieta de gran tamaño que supone un riesgo para los alumnos; o el CEIP Martín Chico, pendiente de la construcción de una rampa de acceso para garantizar la accesibilidad.

No obstante, Otero ha calificado como “el caso más flagrante” la situación de la Escuela Infantil La Senda, de titularidad municipal. “El Ayuntamiento se comprometió a reparar la gotera del comedor durante este verano, las trabajadoras incluso vaciaron la sala para facilitar la obra, pero nadie se presentó. La gotera sigue, las humedades aumentan y hablamos ya de un riesgo para la salud de los más pequeños y de los profesionales del centro”, ha denunciado.

La portavoz de Cs ha concluido que “el equipo de gobierno del señor Mazarías ha tenido los recursos, el tiempo y el compromiso, pero ha fallado estrepitosamente. Mientras se dedican a la foto, la realidad es que las goteras siguen, los patios continúan rotos y la accesibilidad es una asignatura pendiente. La educación es un pilar básico y Segovia no puede permitirse tanta dejadez”.

Ciudadanos ha exigido al equipo de gobierno la elaboración de un plan urgente y realista para ejecutar de manera inmediata las reparaciones pendientes en los colegios de la ciudad y una previsión para próximos años, “porque nuestros hijos no pueden ser los que paguen la falta de planificación y de responsabilidad del Ayuntamiento”, ha finalizado Otero.