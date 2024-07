“Cuando apagas el ruido, aparece la realidad”

Les propongo que apaguemos el ruido mediático y escuchemos la realidad. Por ejemplo, la encuesta de población activa del segundo trimestre de 2024, certifica lo acertado de las políticas del gobierno de España, ya que indica una bajada del paro en el conjunto del país, de 222.600 personas, un 7,5 % y la ocupación alcanza un nuevo récord con casi 21,7 millones de empleos, con un aumento de 434.700 puestos de trabajo, un 2 % más.

La tasa de paro se sitúa en el 11,27 %, en total 2.755.300 personas, la cifra más baja desde 2008. Esto supone un comportamiento del empleo, con cifras récord de ocupación y de población activa, lo que evidencia el dinamismo del mercado laboral y la confianza de los trabajadores y empresas en la situación. Pero no escucharán a los dirigentes del PP, valorar estos datos y reconocer que cuando presagiaron el desastre, se guiaban sólo por la inquina y la falta de empatía con los intereses generales de los españoles y españolas.

Pero analizando las cifras me encuentro con los datos en Castilla y León y Segovia, y observo que las políticas que realiza el PP de Fdez. Mañueco, evidencian que el comportamiento ya no es tan positivo. Se constatan 1000 empleos menos que en el segundo trimestre del año pasado, la tasa de actividad en castilla y león es del 53,98 %, cuando la media española es del 58,90 %. No deja de ser curioso que el PP en Castilla y León, que no apoyó la reforma laboral, ni la subida del SMI, que ralentiza los fondos europeos, devuelve fondos para el empleo y no es precisamente el adalid de la rápida gestión pública, quiera aprovechar las buenas cifras de empleo y al mismo tiempo critiquen al gobierno. Trilerismo mayúsculo.

Pero además hemos conocido que nuestro país ha recibido de la Comisión Europea el cuarto desembolso del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, por valor de 9.900 m euros y certifica que lideramos la ejecución del citado plan, como uno de los países que más número de hitos y objetivos ha cumplido. Esta noticia a la inmensa mayoría de la ciudadanía les parecerá bien, pero a la caverna junto a los patriotas de hojalata y muñeca, les dará urticaria.

Lo único que irradia la derecha ultra y la extrema, es el fango y manipulación constante, con esa denuncia de recortes de prensa sin rigor, con dos informes de la Guardia Civil en contra, la fiscalía en contra, la doctrina del Tribunal Supremo, etc. hacia la mujer del presidente del gobierno. Es manipulación política y lawfare evidente. No respetan la democracia y quieren a toda costa derribar al presidente del Gobierno y me acuerdo siempre lo que hicieron en Castilla y León, con Demetrio Madrid cuando presidia la comunidad.

También Fakejoo, manipula la información con respecto a las votaciones que se han producido en el Congreso para querer mostrar debilidad parlamentaria, pero la realidad es que en el Pleno de la cámara baja se han producido 527 votaciones y el gobierno o los grupos que lo sustentamos hemos ganado 495, es decir un 94 %.

En el ámbito local, es muy destacado, la severa derrota del PP en el Ayuntamiento de Segovia, ya que es obligado por todos los demás grupos de oposición a que vuelvan a formar parte de la junta de gobierno local, los portavoces municipales y con la no aprobación de las tasas en el CIDE, por la falta de claridad y proyecto para dichas instalaciones, que deberían ya albergar el CITAR, ese centro nacional de innovación de la formación profesional, que Mazarías, quiere a toda costa que no venga a Segovia, en un claro ejercicio de ignorancia política ante un proyecto vital para el futuro de la ciudad. Ya trascienden varias ciudades, alguna importante, gobernada por el PP, que se rifan la llegada de ese centro.

En el superpleno del martes día 23 en el Congreso, se produjo la votación para la renovación del Consejo General del Poder Judicial, se convalidó el RDL de ayudas sociales y subida salarial de los empleados públicos, se aprobó de forma definitiva la ley de Paridad, la ley de investigación de accidentes ferroviarios, el proyecto de ley de reforma del poder judicial y las leyes básicas de agentes forestales y medioambientales y la de bomberos forestales, se aprobaron sin ningún voto en contra para su envío al Senado, a que continúen su tramitación.

Cuando leo las manipulaciones que indican que no hay actividad parlamentaria, y compruebo que se han tramitado 117 iniciativas parlamentarias: leyes, reales decreto ley, proposiciones de ley, proposiciones no de ley, etc.

Que mi grupo parlamentario me permitiera coordinar la tramitación de esas dos leyes de ámbito forestal e intervenir en la ponencia, comisión y pleno, ha sido un verdadero honor, para mí, después de mis más de 30 años, como funcionario de carrera en la categoría de Agente Medioambiental. Destacaría, además que, en estos tiempos de tanta crispación política de la derecha, escuchar en el pleno del congreso, que casi todos los grupos parlamentarios, reconozcan la labor de un ponente en la tramitación de dos leyes, y que eso recaiga en mi persona, me hizo en directo respirar momentos emocionantes e históricos. También comprobé en las intervenciones del pleno como el PP, que se abstuvo, evidenció que jamás hubieran tenido los bomberos forestales y los agentes forestales y medioambientales, una ley básica en nuestro país que apuntalará estas arriesgadas profesiones y les dotara de mayor seguridad jurídica, además de recoger coeficientes reductores en la edad de jubilación.

Pero el impacto mayor que sufrí el pasado martes, durante el pleno, fue comprobar como después de una intervención, para enmarcar, de mi compañero Luc André Diouf, diputado por Las Palmas y originario de Senegal, las derechas ultras y las extremas, rechazaban el inicio de la tramitación del cambio en la Ley de Extranjería, para poder utilizar la solidaridad entre comunidades autónomas, para el traslado y atención de los menores inmigrantes, que se encuentran en centros colmatados y en malas condiciones. Todavía me pregunto, donde tienen la humanidad, los sentimientos de padres y madres ante ese drama social. Qué barbaridad, qué vergüenza.

Ahora que se disputan los juegos olímpicos en Paris, y el éxito de nuestros deportistas será el de todos/as nosotros/as, aunque si alguno tiene un color de piel distinto o rasgos diferentes, los ultras de siempre, no lo celebrarán o si, porque ya son capaces de todo. Ya saben que Feijoo no es olímpico, porque no quiere.