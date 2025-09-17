Ciudadanos Segovia ha reclamado una solución definitiva a los problemas estructurales en la avenida Padre Claret, que hacen que, cada año, se tengan que llevar a cabo nuevas intervenciones para solventar los hundimientos y baches generados por el tráfico rodado debido a unas intervenciones que no resuelven el problema de raíz.

“No podemos seguir asistiendo, todos los años, a la misma imagen: nuevas obras, cortes de tráfico y graves perjuicios para vecinos y comerciantes. El equipo de gobierno del señor Mazarías tiene que ponerse a trabajar en una solución definitiva”, ha señalado la portavoz de Ciudadanos, Noemí Otero.

La formación naranja recuerda que esta última ha sido la decimoctava intervención en la avenida Padre Claret, debido a los problemas surgidos apenas medio año después de la última actuación. “Hablamos de una de las calles más transitadas de la ciudad y lo que se está haciendo, de nuevo, no es más que un parche temporal”, ha denunciado Otero.

Además, Cs Segovia subraya las críticas de los negocios locales de la zona, que han visto mermada su facturación a causa del corte al tráfico de la vía durante el desarrollo de los trabajos. “Los comerciantes y hosteleros llevan años soportando los efectos de estas obras mal planificadas, y hoy nos encontramos con el mismo escenario: más perjuicios económicos sin una solución de fondo”, ha enfatizado la portavoz.

Por todo ello, Ciudadanos solicita que el equipo de gobierno impulse de manera inmediata un estudio técnico en profundidad que permita establecer la solución definitiva que ponga fin a los problemas estructurales de la vía.

“Ya no caben más excusas. La avenida Padre Claret requiere una actuación integral y definitiva que garantice la movilidad de los ciudadanos y traslade tranquilidad a los vecinos y comerciantes de la zona”, ha concluido Otero.