Podemos estar especulando, rabiando o disimulando hasta entonces, porque los misterios de la política al tertuliano pertenecen, pero la urna es el libro en que se leen. Ya puede anunciar Xavier “Del-tell-ado” la fosa del entierro del gobierno socialista, que eso lo dirán las urnas. Ya puede decir Puente que el único finiquito que está preparado es el de Feijóo, que eso lo dirán las urnas. Y ya las tenemos convocadas, ásperas y secas, como una tos castellana. Condicionadas a que en estos 180 días no se adelanten las generales. Es muy posible que pongan las andaluzas el mismo día. Un tercio de España y un quinto de españoles ante las urnas.

Las elecciones autonómicas tienen su propia dinámica. Son ciclos de gobierno más largos, los récords “plusfranquistas” son los 41 años de socialismo en Andalucía y los 40 populares en Castilla y León; tienen más componente identitario (en Beasáin y en Valsaín) que las generales; hay partidos regionalistas y hay más “pala” que “pico”, más gestión que ideología, más de las cosas de comer que de joder, donde importa más Soria que Siria, la causa palentina que la palestina y Burgos que Estrasburgo… y existe un liderazgo distinto, un liderazgo paradójico, construido a contrapelo, contra Madrid, contra Génova o Ferraz, contra el pelo del poder, porque un barón se hace líder defendiendo los intereses de la tierra frente a los del partido, un barón crece frente al patrón que le puso. Tan paradójico es, que el barón gana por enfrentarse al líder y el liderazgo del líder depende de la victoria del barón. Como Jesús sintiéndose abandonado, enfrentándose al Padre y padeciendo como un paisano, pero sabiéndose representante en el territorio. Personas distintas, pero una sola naturaleza. Que el equilibrio es imposible cuando vienes y me hablas de nosotros dos. No te diré que no, te sigo porque creo que en el fondo hay algo.

En marketing hay dos modelos de franquicia. Uno más rígido, en la que la central pone el menú, los trabajadores, los salarios, y el franquiciado gestor obedece. Tipo McDonalds. Cede pequeñas adaptaciones a la realidad local y permite el Mcgazpacho, McCroqueMonsiueur o el Mctaco. Pues el PSOE ni eso. No declina. Manda a la ministra que premia fiscalmente a Catalunya a convencer en Barbate de que eso mola, y defiende que los trabajadores leoneses de Embutidos Honorio Fuertes contesten en catalán si lo pide el cliente. Llonganissa, el acento va en la “ni”: llonganíssa. Y el lobo es maravilla en Zamora y en Sevilla. Medidas tan queridas como un Big Mac en La India. Y es aquí donde Sánchez manda un poco a sus barones a los leones por encastillarlos. Harto de que sus adolescentes socios de investidura, que son de comer aparte, le pidan caprichos, ha puesto el Mc menú del Gobierno para todos los territorios. Marketing político pretoriano con el argumentario en la mano.

Otro modelo más relajado sería el de las cadenas hoteleras, una especie de red abanderada, de delegación, donde la obligación es poner la marca, pero para el resto, el gestor local dispone: menús, equipo, decoración…y todo adaptado a la realidad local. Y Moreno, moderado radical, dice que no a Vox y Mañueco, orgánico y pragmático, que la puntita nada más, y uno llama a Ayuso y el otro a Semper, y desde Sevilla se defiende aumentar el gasto público mientras en Valladolid se apuesta por recortarlo. Uno quiere inversión y otro, población. El modelo del PP se adapta mejor a la dinámica de las autonómicas. El problema es la sede, el CEO, rodeado de brutos que no pierden una oportunidad de perder una oportunidad. Por siempre Hamás. Otra vez han mordido el anzuelo del tabú. Ya cayó Zapatero callando llamar crisis a la crisis o dictador a Maduro; Otegi por no condenar los asesinatos de los suyos; Aznar por evitar llamar ilegal, incluso guerra, a la participación en Irak, y ahora Feijóo, por llamar masacre a lo que es un genocidio. Hay que ser torpe para argumentar contra la emoción. Nada da más permiso para hacer algo mal que una buena causa. En el Hotel PP de estas autonómicas solo hay un mandamiento: odiarás a Sánchez sobre todas las fosas y al PSOE como al comunismo. Solo una tarea: buscar el rastro de Cerdán y Ábalos en los territorios. Un único mensaje: por debajo del Ebro, somos españoles de segunda. El resto, tiempo libre y pulsera de “todo incluido” (siempre que sea de España).

No pienso decir nada de La Vuelta y mucho menos de los comentarios de Delgado. Perico llegó a mi vida antes que la izquierda. No me hagan elegir. Ningún político me ha hecho pegarme a los escaparates con televisiones de mis veranos adolescentes, aunque estuviera en Londres; ni me ha hecho creer que podría subir Navacerrada con 12 años (mi madre todavía me lo reprocha). Quien critica a Sánchez no critica a mi partido, y menos a mi ideología y quien critica mi ideología no critica mi existencia y menos aún, mi infancia. Hay que mantener la infancia. Últimamente la necesitamos para disociarnos ante la vergüenza de políticos que salen a los medios con la actitud de Freddie Mercury en Wembley para decir gilipolleces como pianos. Is this a real life? Is this just policy?

Me pasa cuando oigo a Ayuso comparar La Castellana con Sarajevo, a Abascal queriendo hundir el Open Arms, a la exmujer de Ábalos, preguntándose quién, cada nueve de noviembre, le mandaba un ramito de venéreas. Cuando veo a Irene Montero ir a una “mani” con escolta y a Iglesias dejar a los niños en un colegio privado después de criticar a quien lo hace. La mentira para Iglesias no es para que le crean la mentira, sino para que no crean en nada. Si no se distingue verdad y mentira, no se distingue bien y mal y siempre habrá alguien que te crea, porque el amor particular no une tanto como el odio común. No lo digo yo, ni Iglesias ni tampoco Sánchez, lo dice San Chejov.

Si el próximo 15M, el Hotel PP gana por mayoría absoluta en Andalucía y Castilla y León, si Vox sube y el Mc PSOE baja y Sumar se desinfla, Podemos cerrará su “círculo” tratando de matar la coalición, esperando comer las sobras del odio. La primera puñalada no será de Junts ni del PNV, será de Podemos, “la traición es nieta de la ingratitud e hija de la soberbia”, dijo Cervantes en la puerta del armario.