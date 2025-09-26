12 Comments

El pleno del Ayuntamiento de Segovia celebrado este viernes comenzó con la intervención de varios manifestantes desde el público, que interrumpieron el inicio de la sesión gritando: “¡No es una guerra, es un genocidio!”. El alcalde, José Mazarías, pidió silencio y ordenó a la Policía Local retirar las banderas palestinas que algunos asistentes exhibían en el salón de plenos.
Tras el incidente, Mazarías propuso guardar un minuto de silencio “para manifestar nuestra repulsa y nuestra indignación por la barbaridad y la masacre de la que, desgraciadamente, recibimos noticias a diario de lo que está aconteciendo en Oriente Próximo”. El regidor evitó en todo momento mencionar los términos “genocidio” o “Palestina”, recurriendo en su lugar a expresiones como “masacre” y “Oriente Próximo”.
Durante el minuto de silencio, se insistió a los asistentes en que retirasen cualquier tipo de símbolo político o, en caso contrario, serían desalojados. Tras la breve pausa, el pleno continuó con el orden del día previsto.
Mazarias dice que esto es para distraer de los problemas del PSOE.El primer objetivo de Pedro Sánchez es perjudicar la labor de un alcaducho, como Mazarias.¡Manda Huevos! ¡Mazarias: el vigía de occidente.!
Pensar que algunos han dado clase a alumnos … es para estremecerse.
Solo hay una cosa que no se le puede reprochar a este alcalde, no decepciona y tristemente actúa y gobierna como muchos siempre tememos. Si acaso sorprende a veces en cuanto a que todo lo mal que se pueda esperar, será aún peor.
Otros siguen dando clases, inculcando odio entre los niños.
Entonces, comanchero, ¿hizo bien en retirarse?
Cuántas guerras y cuántas masacres, genocidios, exterminios, atrocidades… hay en el mundo y sólo nos fijamos en una por motivos electorales.
Qué pena.
Vaya payaso está como todos los políticos al retortero de las órdenes del jefe. No es cuestión de política, porque son todos igual, pero la masacre humana venga donde venga hay que denunciarla y sea o no sea genocidio, que lo es , hay que tener huevos y decirlo. Otro inútil como el resto de políticos que están a lo que dice el jefe para seguir viviendo del erario público. No merece ningún político el voto del ciudadano y en este caso has perdido muchos .
+1 de acuerdo
de acuerdo totalmente
Y cuando se guarda un minuto de silencio por Segovia que muere día a día en manos de estos personajes que nos gobiernan?
Está UD bien von mises? No da la impresion
Los ayuntamientos están para solucionar los problemas cotidianos de los vecinos, y no para solucionar guerras con gestos inútiles que sólo valen para propaganda, ni tampoco para gastarse 18.000 pavos en una bandera