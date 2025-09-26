12 Comments

El pleno del Ayuntamiento de Segovia celebrado este viernes comenzó con la intervención de varios manifestantes desde el público, que interrumpieron el inicio de la sesión gritando: “¡No es una guerra, es un genocidio!”. El alcalde, José Mazarías, pidió silencio y ordenó a la Policía Local retirar las banderas palestinas que algunos asistentes exhibían en el salón de plenos.

Tras el incidente, Mazarías propuso guardar un minuto de silencio “para manifestar nuestra repulsa y nuestra indignación por la barbaridad y la masacre de la que, desgraciadamente, recibimos noticias a diario de lo que está aconteciendo en Oriente Próximo”. El regidor evitó en todo momento mencionar los términos “genocidio” o “Palestina”, recurriendo en su lugar a expresiones como “masacre” y “Oriente Próximo”.

Durante el minuto de silencio, se insistió a los asistentes en que retirasen cualquier tipo de símbolo político o, en caso contrario, serían desalojados. Tras la breve pausa, el pleno continuó con el orden del día previsto.