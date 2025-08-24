Con la participación de más de 30 personas, entre danzantes, músicos, productora audiovisual, empresas privadas y el apoyo logístico de Empresa Municipal de Turismo y Diputación Provincial de Segovia,el músico segoviano Juanan Sanz junto con el Grupo de Danzas Emperador Teodosio se marcaban esta versión del “Habas verdes”, tradicionalmente la que acompaña muchos bailes de rueda en la provincia, a ritmo de folc-rock.

Entre las motivaciones de Juanan Sanz para hacer la creación esta obra audiovisual, destaca la creatividad de sacar unos arreglos nuevos a la canción dándole un carácter más agresivo, hacer la canción más juguetona con sonidos más actuales. Durante el proceso de grabación musical, saltó la idea de poder proyectar más la canción y de ahí se empezó a elaborar una producción audiovisual, finalmente llevada a cabo por Carlos Puerto “Producciones La Conquista” y bajo la dirección artística de Maria Del Carmen Torquemada. “Quería crear algo diferente a lo que estamos acostumbrados hacer dulzaineros y grupos de danzas. Algo natural y espontáneo, que sirva de homenaje a todas las personas que de forma espontánea salen a bailar en Segovia y Provincia en las procesiones y romerías”, explica el dulzainero.