17 Comments

El desgaste de la Junta por la crisis de los incendios forestales y el colapso por momentos del dispositivo de extinción (más de 150.000ha calcinadas) se ha convertido en El Tema, no ya de la política regional, sino de la nacional, con una ya extenuante acumulación de semanas abriendo los telediarios. Canela en rama para el PSOE, cuyo secretario provincial en Segovia, José Luis Aceves, abría el “curso político” 2025/2026, tras un recordatorio a la masacre de Gaza, volviendo sobre la cuestión y reclamando la dimisión de un “achicharrado” Fernández Mañueco, pero antes, en la sesión parlamentaria que empieza este 29 de agosto en las Cortes, la del consejero Juan Carlos Suárez-Quiñones, consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio.
“No somos conscientes del drama, un parque nacional ardiendo, una zona Patrimonio de la Humanidad, tres parques nacionales… La ciudadanía empieza a verbalizar su descontento”, explicaba Aceves, quien recordaba como su partido lleva ya décadas advirtiendo sobre lo precaria de la política de prevención y los medios habilitados en la lucha contra el fuego. Un ejemplo, recientemente, la Junta desmontaba 13 torres de vigilancia aduciendo su sustitución por sistemas de televigilancia. “Las torres se derribaron en junio pero los sistemas de televigilancia no se han implementado”. Eso, entre otras, como la precariedad de las plantillas o la falta de un estatus de bombero forestal.
Como vulgarmente se dice, el fuego “se lo ha puesto a huevo” a Aceves para iniciar un curso político que, como anécdota, no empezó en la judiada granjeña de la víspera, tal que solía. Este año, la judiada ha sido especialmente parca en políticos -nadie ni siquiera del primer nivel provincial salvo Aceves- . Curso político que e prevé especialmente crispado ante la perspectiva de elecciones autonómicas a la vuelta de la esquina.
¿Pero no tiene miedo Aceves a que tanta polarización y toma y daca no contribuya al desgaste de las instituciones y en consecuencia al auge de los populismos y, muy especialmente, de Vox? Pues sí, confesaba, “me gustaría que se rebajase la crispación” porque “la preocupación por el desgaste institucional es muchísima”. Pero hasta ahí, para Aceves, la culpa de la polarización es de la derecha toda todita, porque al final y para el socialista, el PP es una fotocopia de Vox. Viniendo a decir que lo que le va bien a Vox, le va bien al PP, y ahí habría que buscar la causa principal del irrespirable clima político del momento presente.
Por lo demás, pocas novedades. El PSOE se impone cinco causas, siendo la primera y al calor de los incendios, la “seguridad ambiental”. La segunda es la vivienda, luego la industrialización de Segovia, la mejora de los servicios públicos y del Estado del Bienestar.
Una polémica para “desviarla atención”
Hubo también espacio para la pelotera del día, el cruce de acusaciones entre PP y PSOE por el supuesto retraso en el informe que Fomento tiene que presentar al respecto de la supresión de peajes en la AP-61, que el PP ahora reivindica “cuando fue Aznar quien la impuso”, recordaba Aceves. “Supuesto retraso” por cuanto Aceves señalaba que será en octubre de 2025 cuando se adelante una parte del informe que tiene que dictaminar la de cosas que han de pasar para que Segovia quede libre de peajes. También pullas por la petición del PP de que el ministro Puente acabe la SG-20 y convierta la variante en circunvalación. Petición extemporánea para Aceves por cuanto la parte que falta, la interconexión entre la CL-605 y la CL-607 es, a su entender, competencia constitucional de la Junta. “Ocurre que [el PP] está metiendo ruido para desviar la atención sobre el tema de los incendios”, concluía el de Coca.
28 agosto, 2025
Aceves, hijo predilecto de Córdoba. Está achicharrado. A ver dónde enchufan al máquina, cuando el pueblo le eche a la calle en las elecciones.
28 agosto, 2025
Siento decirte que más de uno opinamos igual que Aceves, yo que tú me iría haciendo a la idea de posibles sorpresas en las próximas elecciones. Por cierto Felicita a Mañueco por su gesto con los bomberos forestales, también puedes dar las gracias a Quiñones si sabes dónde para. Es todo un orgullo para los castellanos leoneses que este señor aprobase un macro vertedero en el grupo empresarial donde su hijo fue directivo y de paso felicitas de nuevo a ambos por aprobar la concesión para la extracción de 342.000 toneladas de cuarcita en Oencia, ¿casualidad que haya sido un se las zonas arrasadas por el fuego verdad?
29 agosto, 2025
Pero no somos idiotas aunque haya muchos que sí. La gestión del gobierno regional es nefasta, pero quizá mucha culpa tengamos los castellanos que les mantenemos ahí desde 1987 cuando sólo se han preocupado de cargarse lo público para beneficiar a sus amiguetes.
28 agosto, 2025
¿Hablas en serio después de que sabemos que son un grupo de chorizos tus amigotes, amnistías, indultos, concesiones a etarras, nazionalistas, a violadores, una panda de puteros, de llenar de enchufes a compadres, de abandonar a los afectados de la Dana y de los incendios y dejar morir a 150.000 españoles en Pandemia? Vete a tomar el pelo a Córdoba, con Aceves.
28 agosto, 2025
Bla bla bla bla bla bla bla bla
29 agosto, 2025
Te intentas meter con Aceves, pero te ha quedado una magnífica descripción del narco-partido popular.
Luego nos contáis porque el mismo Partido Popular ha rechazado las comisiones de investigación de los incendios en las comunidades.
29 agosto, 2025
Narco partido?? ..eso sí no sé demuestra es denunciable
29 agosto, 2025
Hay tantas cosas denunciables, la gestión de los incendios por parte del PP no te parece denunciable, ¿A qué no? Si es un despilfarro mantener a unos simples peones forestales aunque hagan funciones de bomberos y se jueguen la vida a cambio de un mísero sueldo, pero eso tampoco es denunciable,¿a qué no?
29 agosto, 2025
¿Y los sueldos mileuristas de mierda de los soldados que apagaron los incendios, de los miembros de la UME?¿A qué no? Venga ya, cachondo
29 agosto, 2025
Achicharrado Mañueco?. Quizás.
Entonces Sánchez?… Calcinado?.
29 agosto, 2025
Por favor no ofenda, comparar a Pedro Sánchez con Mañueco, sabe usted como le llaman los funcionarios de la Junta en Valladolid? El muñeco. Nunca ha habido un presidente tan incompetente y además mediocre como muchos de sus compañeros. No quieran defender lo indefendible.
29 agosto, 2025
A incompetente es imposible ganar a Sánchez.
29 agosto, 2025
Incompetente por revalorizar las pensiones, bajar el paro, subir el salario mínimo, becas, permisos de paternidad, la lucha contra la violencia de género, el estado de bienestar, crecimiento económico, ayudas al transporte… Ahora enumera tú lo que ha hecho Mañueco.
No te pido que lo mejores, pero igualameloooo.
29 agosto, 2025
¿Te refieres a dejar el país con uno de los mayores deudas públicas del mundo, de vivir de las limosnas de Europa, quebrada la Seguridad Social, jubilación a los 68 años, Sanidad quebrada, educación de peor calidad que nunca, Justicia colapsada y humillada, policía incapaz de detener delincuentes, violadores sueltos, okupas a sus anchas, golpistas sueltos, ladrones del Partido sueltos, un 30 por ciento de españoles somos pobres, todos con sueldos de poco más de mil euros, más pobres todos que en 2008, no poder comprar o alquilar un piso, no construir ni un piso VPO en España, récord de pobreza infantil en España, 150.000 españoles muertos en Pandemia. Viviendo cada vez más gente de ayudas sociales. El primer apagón de luz masivo de España por inutilidad que mató a cinco personas. Doble de Paro que en Europa, Paro juvenil del 25 por ciento,uno de los países con mayores impuestos de Europa…? Es difícil que nadie supere lo logrado en ocho años de dictadura sanchista. Inútil, demagogo, mentiroso y malo.
29 agosto, 2025
A Sánchez, el que se compró pisos con los negocios de su suegro de la prostitución… Imagínese que le llaman por ahí.
29 agosto, 2025
Y lo pide Aceves que VOTO SI a la ley que prohíbe recoger piñas y limpiar el monte de manera tradicional
29 agosto, 2025
Da vergüenza ajena el palmero éste.