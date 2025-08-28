17 Comments

El desgaste de la Junta por la crisis de los incendios forestales y el colapso por momentos del dispositivo de extinción (más de 150.000ha calcinadas) se ha convertido en El Tema, no ya de la política regional, sino de la nacional, con una ya extenuante acumulación de semanas abriendo los telediarios. Canela en rama para el PSOE, cuyo secretario provincial en Segovia, José Luis Aceves, abría el “curso político” 2025/2026, tras un recordatorio a la masacre de Gaza, volviendo sobre la cuestión y reclamando la dimisión de un “achicharrado” Fernández Mañueco, pero antes, en la sesión parlamentaria que empieza este 29 de agosto en las Cortes, la del consejero Juan Carlos Suárez-Quiñones, consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio.

“No somos conscientes del drama, un parque nacional ardiendo, una zona Patrimonio de la Humanidad, tres parques nacionales… La ciudadanía empieza a verbalizar su descontento”, explicaba Aceves, quien recordaba como su partido lleva ya décadas advirtiendo sobre lo precaria de la política de prevención y los medios habilitados en la lucha contra el fuego. Un ejemplo, recientemente, la Junta desmontaba 13 torres de vigilancia aduciendo su sustitución por sistemas de televigilancia. “Las torres se derribaron en junio pero los sistemas de televigilancia no se han implementado”. Eso, entre otras, como la precariedad de las plantillas o la falta de un estatus de bombero forestal.

Como vulgarmente se dice, el fuego “se lo ha puesto a huevo” a Aceves para iniciar un curso político que, como anécdota, no empezó en la judiada granjeña de la víspera, tal que solía. Este año, la judiada ha sido especialmente parca en políticos -nadie ni siquiera del primer nivel provincial salvo Aceves- . Curso político que e prevé especialmente crispado ante la perspectiva de elecciones autonómicas a la vuelta de la esquina.

¿Pero no tiene miedo Aceves a que tanta polarización y toma y daca no contribuya al desgaste de las instituciones y en consecuencia al auge de los populismos y, muy especialmente, de Vox? Pues sí, confesaba, “me gustaría que se rebajase la crispación” porque “la preocupación por el desgaste institucional es muchísima”. Pero hasta ahí, para Aceves, la culpa de la polarización es de la derecha toda todita, porque al final y para el socialista, el PP es una fotocopia de Vox. Viniendo a decir que lo que le va bien a Vox, le va bien al PP, y ahí habría que buscar la causa principal del irrespirable clima político del momento presente.

Por lo demás, pocas novedades. El PSOE se impone cinco causas, siendo la primera y al calor de los incendios, la “seguridad ambiental”. La segunda es la vivienda, luego la industrialización de Segovia, la mejora de los servicios públicos y del Estado del Bienestar.

Una polémica para “desviarla atención”

Hubo también espacio para la pelotera del día, el cruce de acusaciones entre PP y PSOE por el supuesto retraso en el informe que Fomento tiene que presentar al respecto de la supresión de peajes en la AP-61, que el PP ahora reivindica “cuando fue Aznar quien la impuso”, recordaba Aceves. “Supuesto retraso” por cuanto Aceves señalaba que será en octubre de 2025 cuando se adelante una parte del informe que tiene que dictaminar la de cosas que han de pasar para que Segovia quede libre de peajes. También pullas por la petición del PP de que el ministro Puente acabe la SG-20 y convierta la variante en circunvalación. Petición extemporánea para Aceves por cuanto la parte que falta, la interconexión entre la CL-605 y la CL-607 es, a su entender, competencia constitucional de la Junta. “Ocurre que [el PP] está metiendo ruido para desviar la atención sobre el tema de los incendios”, concluía el de Coca.