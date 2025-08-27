6 Comments

Los diputados del PP por Segovia, Pablo Pérez y María Cuesta, han denunciado hoy lo que consideran una “estrategia sostenida de abandono, discriminación y desprecio hacia nuestra provincia” en materia de comunicaciones por parte del Gobierno de Pedro Sánchez. En el centro de su crítica sitúan la falta de avances y transparencia en el estudio informativo sobre las autopistas AP-6, AP-51 y AP-61, cuya primera entrega estaba prevista para el pasado 16 de agosto. “Estamos a las puertas de septiembre y no hay avances, ni explicaciones, ni voluntad política, sólo silencio e incumplimientos”, ha afirmado Pérez.
Este estudio, adjudicado en noviembre de 2024 por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, estaba destinado a analizar alternativas para el futuro de las autopistas, incluyendo un escenario sin peajes. El retraso en su entrega ha llevado a los populares a registrar en el Congreso varias preguntas que den respuesta a la justificación de este retraso y a la posible existencia de una prórroga del contrato. Además, han exigido explicaciones sobre si ha habido algún tipo de indicación política o técnica al equipo redactor del estudio y por qué la concesión se amplió hasta 2029, en lugar de finalizar en 2024, como era lógico. “En nuestra opinión no hay base técnica que justifique mantener este peaje injusto cinco años más”, ha afirmado el diputado popular, “lo único que hay detrás es la decisión política de Sánchez de seguir castigando a Segovia y a Castilla y León”.
Por ello exigen al Gobierno de España que levante el peaje de la AP-6, AP-51 y la AP-6, en cuanto finalice la concesión prevista y entreguen ya el primer avance del estudio informativo junto a explicaciones claras del retraso.
Según los parlamentarios populares segovianos, la situación del estudio sobre las autopistas “no es un caso aislado”, sino un punto más en la larga lista de agravios que está sufriendo nuestra provincia. En este sentido han hecho referencia a la supresión de varias paradas del AVE Madrid-Galicia en la estación de Segovia, la eliminación de trentes clave de regreso desde Madrid, fundamentales para estudiantes y trabajadores, el aumento de retrasos en los servicios Avant, con demoras medias superiores a los 10 minutos, la falta de respuesta ante el colapso ocasionado por el incendio en la línea de Valladolid, no contar todavía con un aparcamiento definitivo en la estación Segovia-Guiomar o incluso el reciente nombramiento de Ismael Bosch – jefe de gabinete del Ministro Oscar Puente durante su etapa como alcalde de Valladolid- como consejero en Renfe Viajeros, del que Pablo Pérez duda que vaya a defender los intereses de Segovia.
27 agosto, 2025
Que no hubieran regalado ampliaciones y nuevas concesiones en su día por pactos con CiU (¡Ah! Que eran cosas de la intimidad como hablar catalán).
27 agosto, 2025
El peaje de la AP-61 comenzó en 2003, gobernando el PP de José María Aznar (1996-2004). El gobierno de Rajoy del PP fue de 2011 a 2016.
Tiempo tuvieron de no poner el peaje o de quitarlo.
Así que no vengan a pedir a otros lo que ellos no hicieron.
27 agosto, 2025
Ahora se eliminan peajes en el país independiente de Catalonia. Cosas de salvar la silla del dictadorzuelo,experto en corruptelas y negocios de putiferios. Y el día de la Diada, Fiesta Nacional de lo que queda de España.
27 agosto, 2025
Pablo Pérez y María Cuesta tienen que ser conscientes de que esta petición es una declaración que les perseguirá en el futuro. El actual diputado del PSOE, el ínclito Sr. Aceves, lo primero que hizo fue exigir al PP que quitase los peajes cuando gobernaba en 2018, pero una vez que gobernó el PSOE hizo una vez más un ejercicio de cinismo. Más cauto y sensato fue Juan Luis Gordo, cuando fue diputado y secretario general del PSOE, que como buen conocedor del tema y siendo consciente de las dificultades que lleva asociado ese proceso, jamás exigió ni prometió lo que no se podía cumplir. Los segovianos se merecen un respeto. Ahora que parece que está más cerca la nueva etapa de Gobierno del PP, espero que Pablo Pérez y María Cuesta no tengan que pedir disculpas a los segovianos; el Sr. Aceves todavía no lo ha hecho.
27 agosto, 2025
El peaje más antiguo de España, inaugurado por Carrero Blanco, y aquí seguimos…
Unos (PP) regalando un peaje 20 años más… Otros (PSOE/Aceves) que en su día exigían su supresión, desde que están en la Moncloa están desaparecidos con este tema…
Y al final, los Segovianitos 62 años pagando los túneles…
Somos gilipollas.
A ver si sale un partido que mire por Segovia de una santa vez.
27 agosto, 2025
Pero Aceves de verdad prometió quitar el peaje?? No es un bulo?? Mira que me extraña que no cumplas su palabra