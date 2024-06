¿A quién no le interesa la economía?

Observo con detalle como los otrora defensores de la “ortodoxia económica” bajo los designios de la partitocracia de la derecha, permanecen callados a ultratumba ante las evidencias y los datos que diferentes organismos nacionales e internacionales remarcan sobre la buena situación económica que vivimos en nuestro país y en nuestro entorno cercano. De lo cual deberíamos alegrarnos todos los demócratas.

Esos mensajes tan contundentes que cacareaban que los únicos que sabían gestionar bien los designios económicos de nuestro país era la derecha, se comenzaron a tambalear con la famosa frase: “que se caiga la economía que ya la levantaremos”, que menciono Montoro o “el milagro económico del PP”, que todavía retumba y más si cabe, cuando su adalid, Rodrigo Rato, ha sido condenado y visitado “la habitación con barrotes” durante varios años y el gobierno del que formaba parte con Aznar, salvo honrosas excepciones, ha tenido numerosos “encuentros orquestales con la justicia”.

Pues estos momentos de la historia de nuestro país, con un gobierno progresista, presidido por el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, se esta caracterizando por los momentos más complicados o convulsos en la historia reciente (la pandemia de la covid-19, la invasión de Putin en Ucrania, un volcán, la catástrofe humanitaria en Palestina, etc.) pero también con la aplicación de políticas económicas que fortalecen el estado del bienestar, hacen mejoras evidentes en el empleo, los salarios y protegen los hogares, a la clase media y trabajadora o las pymes, a las mujeres, colectivos LGTBI, nuestros jóvenes, o personas con otras capacidades y a los mayores. Los fondos europeos, que esta semana hemos conocido la aprobación por parte de la Comisión Europea, del cuarto desembolso, con otros 10000 m euros, suponen un trampolín de transformación y modernización, que nos impulsa a este crecimiento que podría llegar incluso al 2,5% a finales del año (es mi modesta predicción, sabiendo que organismos como el FMI lo sitúan en el 2,4%).

Quizás el único pero a la situación, es una inflación, que debe seguir controlándose, hasta que según las previsiones a finales de año, se termine de moderar. Sin duda, alguien puede preguntarse si estoy navegando por las aguas de la autocomplacencia, pero la respuesta es clara: no. Es necesario reconocer que quedan muchas medidas que tomar para seguir fortaleciendo y que lleguen las buenas políticas a más ciudadanos/as, pero al mismo tiempo la evidencia, es que la mayoría vive quizás el mejor momento de la historia de nuestro país. Cuando noticias como que “El FMI reconoce que la subida del SMI a 1134 €/mes (51,4 % en 5 años), ha supuesto que un millón de españoles, salgan del parámetro técnico del umbral de la pobreza (ingresos inferiores al 60% del ingreso familiar medio)”, me llama poderosamente que no sea el tema principal de editoriales y titulares de prensa. Quizás los que decían que sería el freno de la economía y la hecatombe, les de vergüenza recordar sus afirmaciones y al mismo tiempo otros no lo pueden reconocer ya que se les cae el discurso.

En el actual periodo de sesiones en el Congreso, el PP no ha preguntado, ni se ha interesado por los datos económicos, ni una sola vez al ministro de Economía, Carlos Cuerpo. De 100 preguntas de control al gobierno en el Pleno, ni una sola sobre economía al ministro competente del área. ¿No les parece ilustrativo? Ya les digo, es una estrategia, para tapar con el “fango” de las exageraciones, barbaridades, insultos, mentiras, manipulaciones, utilizaciones con fabricación de noticias falsas para familiares del Presidente, la buena realidad económica de nuestro país. Pero no lo pueden borrar, es la realidad contante y sonante.

Que tengamos 21,3 millones de cotizantes a la Seguridad Social, de los cuales más de 10 millones son mujeres trabajadoras, en nuestra provincia casi 66.000 cotizantes, es una realidad para estar orgulloso. Cuando se comprueba que estamos cerca de descender de los 2,6 millones de parados y que, en Segovia, ya hemos descendido de los 5.000 parados y rozamos el pleno empleo, es para evidenciar que vamos por la buena dirección económica y laboral. Aunque el PP y la ultraderecha voten sistemáticamente en contra de todas las medidas que nos conducen a esos datos.

Me llama poderosamente la atención como ante estos datos, resultado de las políticas del gobierno del presidente Sánchez, que la oposición de derecha extrema, ahora con tres partidos, ya no saben que hacer para derribar, resulta que intentan sacar partido en nuestra comunidad autónoma o provincia, cuando sus recetas son contrarias a las que se aplican y en lugares como Reino Unido, estuvieron a punto de llevar a la banca rota al país. Qué curioso y cínico, ¿verdad?: El PP saca pecho de datos económicos en Castilla y León, cuando son producto de las políticas socialistas que rechazo y las que propongo, donde se aplican no consiguen esos resultados.

Me gustaría que Segovia (es la única provincia de la comunidad que no lo tiene), tenga cuanto antes un Plan provincial de promoción industrial que desarrolle, la administración competente, como es la Junta de Castilla y León, para impulsar de verdad la industrialización y explotar la cercanía a Madrid. ¿Lo veremos?

No quiero terminar, sin analizar brevemente las elecciones europeas, que han supuesto que el aumento de la ola populista fascista en Europa, no ha conseguido romper ni a la socialdemocracia ni ser predominante para gobernar la institución que quieren derrumbar. Parece lógico que los acuerdos europeos entre las grandes familias políticas, siguen construyendo más Europa. En nuestro país, quisieron convertir las elecciones europeas en un plebiscito del gobierno español, pero el resultado tan ajustado de 22 escaños a 20 escaños, es tan escaso que no ha resultado creíble. Ahora en eso de que cada uno haga lo que pueda”, como les impuso su gurú, el Sr. Aznar, en la provincia de Segovia, la Diputación ha sido sancionada por la Junta Electoral provincial, por incumplir la ley, el mismo día de las votaciones electorales, vendiendo logros de gobierno.

Pues eso, ya saben a quien no le interesa que hablemos de economía y de buenos datos para la ciudadanía.