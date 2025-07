Ossian abre su renovada bodega en Nieva

Sobre Alma Carraovejas

Con sede en Valladolid, la empresa Alma Carraovejas reúne diferentes proyectos vitivinícolas como Pago de Carraovejas (DO Ribera del Duero); Ossian Vides y Vinos (VT Castilla y León); Milsetentayseis (DO Ribera del Duero); Viña Meín – Emilio Rojo (DO Ribeiro); Aiurri (Rioja Alavesa); Bodega Marañones (DOP Vinos de Madrid); y gastronómicos como Restaurante Ambivium, con una Estrella Michelín y Estrella Verde, a los que hay que sumar la importadora y distribuidora de vinos singulares Alma Carraovejas Distribución y la Fundación Cultura Líquida.