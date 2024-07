Comenzamos la prueba. Dos equipos, dos jugadores, dos preguntas. Santiago, por el equipo “Expaña” y Lamine, por el equipo “Nextpaña”. Un solo ganador que decide este juez de Inteligencia Artificial que les habla. Adelante. Pregunta para Abascal.

– ¿Cuántos inmigrantes tiene la Selección Española?

-Fácil, el otro morenito de las trencitas y tú, que tienes aspecto de ser de la Guinea española o del Marruecos español. Con cariño español te lo digo porque los dos parecéis integrados y no robáis Rolex con machetes y por mí, como si fuerais españoles.

-Error. Los dos inmigrantes de la selección son Laporte y Le Normand, nacidos en Francia. Nicolás Williams y Yamal nacieron en España, en Pamplona y Rocafonda, uno de esos barrios a los que VOX llamó estercoleros culturales.

-Segunda pregunta. Adelante. Pregunta Santiago y cierra.

-¿Cuál es el índice de delincuencia de las MENAS en comparación con los españoles?

-Pues será parecido, ¿no? Porque hay gente buena y mala en todas partes, ¿no? Porque los chavales que salen de su país lo hacen para buscar un futuro mejor y no para buscar problemas, que eso ya lo tienen en su país.

-Error. Oficialmente, la tasa está entre 4 y 5 veces más, pero hay que tener en cuenta que se compara la muestra de chicos de entre 14 y 18 años con la población española en general y, claro, a partir de los 60 da más pereza delinquir, a no ser que seas Trump, y antes de los 10 estás en otra cosa, si no eres El Bebe Jefazo. La estadística cambiaría si se comparase solo con los votantes de Alvise, en su mayoría jóvenes varones, pero no tenemos datos oficiales. Lo que sí sabemos es que hay una relación directa entre el hacinamiento en centros saturados y la consiguiente dificultad para llevar a cabo políticas de integración con la comisión en delitos. A más integración social, menos integración en bandas. Lo que te ahorras en política social te lo gastas luego en seguridad. Por tanto, creemos que es un error a medias, y que Yamal está más cerca de la verdad artificial, pero preguntemos al público: ¿A quién queréis que indultemos?

– ¡A Barrabés, a Barrabés!

-Por favor, señor Puente, cíñase a los participantes, que esto no es Judea y yo no soy Poncio Pilato. Hemos decidido indultar a Yamal por ser menor y porque es mejor meter goles que meter miedo y condenamos a Abascal por utilizar a chicos vulnerables para mejorar su expectativa de voto. Por tanto, tenemos ganador.

– ¿Perdón, sí, señor Abascal, tiene alguna reclamación?

-Sí, sí, primero que ser español no es solo nacer en España y segundo, a los de los aplausos, que se vayan a Barcelona a ver si les gusta lo que ven o mejor, que metan a los Menores no Acompañados en su casa y los saquen de nuestros barrios.

-Para ser español solo hay que nacer en España o nacionalizarse, otra cosa es la forma de sentirse español, que es más libre y diversa que su visión de España. En Cataluña, durante unos años se apostó por un tipo de inmigración de habla no castellana para que su lengua de acogida fuera el catalán y así, según ellos, tener una inmigración más propicia a la independencia. Es evidente que fue un error meter el odio a lo español en la política de inmigración. Por último, Sr. Abascal, usted lleva 30 años viviendo de lo público y en el barrio donde tiene el chalet, la única inmigración que hay es un diplomático alemán y un pastor belga. Usar el miedo a estos chicos es el inhumano recurso de la ultraderecha europea con la que usted ha hecho “pandi” y no asumir el reparto solidario de MENAS en las Comunidades ya ha hecho que Feijóo le convierta a usted en el primer líder de un Partido no Acompañado por no darles la oportunidad que le dieron a Yamal o a su liderazgo. No, no. No. No puede intervenir. Esto no es un debate, Sr. Abascal, yo tengo la razón artificial.

Acabamos. El equipo ganador quería cerrar con el “temazo” segoviano “Potra Salvaje”, que es el que ponen en el vestuario de España, pero el perdedor se ha quejado porque dice que contiene un mensaje feminista que mancillaría la memoria de Rubiales, así que la potra salvaje es, en este caso, para Nacho Cano, que le hemos contratado a pesar de estar medio “malinche” por ver estalinistas en cada policía. Adelante, Nacho.

¿Quien detiene fascistas al vuelo volando a ras de suelo? Yamal contra Abascal. Uoh, oh, oh, oh, oh.