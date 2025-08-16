Un muerto y tres heridos en un accidente múltiple en la A-601

Un hombre ha fallecido y otras tres personas han resultado heridas en un accidente múltiple registrado en la noche del jueves, 14 de agosto, en la A-601, a la altura de San Cristóbal de Cuéllar (Segovia).

El siniestro se produjo sobre las 23:25 horas, cuando el Centro de Emergencias 1-1-2 Castilla y León recibió varias llamadas alertando de un vehículo accidentado y un camión en la vía, así como de la presencia de un animal muerto en la calzada. Algunos testigos señalaron que en el accidente podrían haberse visto implicados entre tres y cinco vehículos.

El 1-1-2 dio aviso a la Guardia Civil de Tráfico de Segovia y Valladolid, y a Emergencias Sanitarias – Sacyl, que movilizó una ambulancia de soporte vital básico y personal médico del Punto de Atención Continuada (PAC) de Cuéllar.

Los vehículos implicados quedaron dispersos entre los puntos kilométricos 48,300 y 46,900 de la A-601, según la información de la Guardia Civil, que se hizo cargo de la investigación del siniestro.

En el lugar, los servicios de emergencia confirmaron el fallecimiento de un varón, del que no han trascendido más datos. Además, un hombre de 26 años y una mujer de 24 fueron atendidos y trasladados en ambulancia al PAC de Cuéllar. Otra mujer también resultó herida y fue llevada por sus propios medios al mismo centro de salud.