Un motorista herido en un accidente en la avenida Padre Claret

Un motorista resultó herido en la tarde de este martes tras sufrir una caída en la avenida Padre Claret de Segovia, según el parte de la Policía Local. El accidente se produjo a las 14:36 horas y, como consecuencia, fue necesaria la atención sanitaria y su traslado al hospital.

Durante la jornada, la Policía Local registró otros siniestros viales, todos ellos con daños materiales. Entre ellos, un choque entre un camión y un turismo en la avenida Don Juan Borbón y Battemberg a las 09:16 horas; otro entre un furgón y un turismo en la calle Antonio Machado a las 14:40 horas; y un choque entre dos turismos en la calle Jardín Botánico a las 15:04 horas. A las 20:00 horas también se notificó un accidente en el Paseo Santo Domingo de Guzmán, en el que se vio implicada una furgoneta.

En el marco de los controles rutinarios, se detectaron infracciones relacionadas con la inspección técnica de vehículos, además de sanciones por carga y descarga fuera de horario y por acceso indebido en zona restringida. También se interpuso una denuncia por tenencia ilícita de drogas en la vía pública