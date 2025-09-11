El Ayuntamiento de Segovia ha puesto en marcha el proceso de contratación del Plan Asfaltado correspondiente al año 2025, que supondrá una inversión cercana al millón de euros, en concreto 971.769,25 euros. Este plan contempla alrededor de 60 actuaciones en diversas zonas del municipio, incluyendo los barrios incorporados y los polígonos de Hontoria y el Cerro.

La ejecución del plan se ha dividido en tres lotes. El lote 1, dotado con 500.000 euros, se centrará exclusivamente en el polígono industrial de Hontoria. Se asfaltarán las calles Gremio de los Canteros, Gremio de los Caldereros, Gremio de los Segovianos, la avenida de Hontoria y sus cruces con Gremio de la Lana y avenida Segovia. También se intervendrá en interiores de calzadas, laterales y un paso de peatones elevado.

El 2 es el lote con mayor número de actuaciones y cuenta con 429.998,46 euros de inversión. En los barrios incorporados se asfaltarán calles de Torredondo (accesos, tramos centrales y cruce hacia el club Juan Bravo), Madrona (calles La Fuente, Molino, San Antonio, del Transformador y la Era) y Fuentemilanos (calles del Cristo, Valsequilla, de las Eras, la Trampa y de las Escuelas).

En la ciudad de Segovia, las intervenciones llegarán al barrio de San José, en concreto a la carretera de Valdevilla, la glorieta del puente de Valdevilla y calle Hermanos Castro Bocos. En Nueva Segovia se asfaltarán las calles Federico García Lorca, Gil de Biedma, Dionisio Ridruejo y Jaime Delgado. En el barrio de San Lorenzo las máquinas trabajarán en la calle de las Nieves y su cruce hacia el polideportivo, en la calle Puente de Ciguiñuela y su entorno y los Vargas. En el barrio del Salvador se intervendrá en la calle Almira y en el entorno de la Academia de Artillería y en el barrio de San Millán se asfaltará el camino de la Piedad, la entrada del colegio Maristas y el entronque con el paseo Ezequiel González.

El lote 2 incluye otras zonas de actuación, como la calle 3 de Abril, la glorieta de la Comisaría de Policía o el tramo hasta la Asistida.

En el polígono del Cerro, con una inversión específica de 150.000 euros, se asfaltarán calles como Navacerrada, Guadarrama, carretera de San Rafael y la salida del polígono, además se llevarán a cabo diferentes trabajos para reparar baches y blandones.

El último lote, el 3, incluye el fresado del pavimento en el entorno del CIDE, en zonas del barrio incorporado de Hontoria, en la zona del Regimiento, el área de las Lastras, frente a las oficinas de Urbanismo, en el entorno del pabellón “Pedro Delgado” y en el aparcamiento provisional que se ha habilitado en el barrio de Nueva Segovia junto al colegio “Elena Fortún”.