Ha habido suerte y las llamas s controlaron a tiempo. Sobre las 17:30 se declaraba un incendio forestal por razones que se desconocen en pleno pinar de Valsaín, en el Real Sitio de San Ildefonso (Segovia), parque nacional de Guadarrama. En concreto el fuego arrancó en las proximidades del cerro de Navalazor y las llamas se propagaron ladera abajo pero la rápida movilización de efectivos, dos cuadrillas terrestres, 3 motobombas, a las que se sumaría un helicóptero, permitia el control del fuego dos horas después, dándose por extinguido a medianoche tras calcinar casi una hectárea de bosque, 0.82ha, lo que sería un campo de fútbol, según los datos facilitados por INFORCYL. Las templadas temperaturas y la ausencia de viento han permitido que, esta vez, todo quede un aviso, en un verano negro para los bosques de Castilla y León. Un suceso, que a tenor de la visibilidad del humo, que podía percibirse desde Segovia, ha generado gran alarma entre los vecinos y los miles de visitantes que concentra la zona.