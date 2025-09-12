Segovia plantea bajar el IBI y vehículos en 2026 en plena polémica por la tasa de basuras

El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Segovia llevará mañana a la Mesa de Tasas su propuesta de Ordenanza Fiscal para 2026, que incluye una rebaja de algo más de un millón de euros en la carga impositiva. Según el Consistorio, el objetivo es “mejorar la eficiencia tributaria y mantener la calidad de los servicios públicos”

Entre las medidas anunciadas figura una reducción media del 4 % en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), con bonificaciones del 25 % para comunidades con energía solar y de hasta el 95 % para actividades consideradas de interés municipal. El Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) bajaría de forma lineal un 5 % para todos los vehículos.

También se plantean beneficios en el Impuesto de Actividades Económicas (IAE), con dos años de exención y cinco de bonificación para nuevas empresas, y en el Impuesto de Construcciones (ICIO), con un 50 % de bonificación para comercios que reabran locales cerrados durante al menos seis meses, siempre que mantengan su actividad dos años. Asimismo, se prevé bonificaciones del 95 % en obras de interés municipal y del 35 % en viviendas de protección oficial.

En cuanto a la tasa de residuos, la propuesta recoge rebajas en los recibos y nuevas bonificaciones, como el aumento del 5 al 10 % en la separación de fracciones, un 40 % en servicios educativos con programas ambientales y un 10 % adicional para actividades económicas que realicen compostaje. El Ayuntamiento asegura haber tenido en cuenta “las aportaciones realizadas por diferentes colectivos y representantes de sectores” durante los últimos meses.

La propuesta también contempla la exención de la ORA para vehículos con etiqueta 0, la actualización de tarifas en cajeros automáticos y aparcamientos, y el estudio de una tasa turística por estacionamiento de caravanas.

Desde la oposición, sin embargo, se considera que las medidas anunciadas resultan insuficientes y que las rebajas fiscales no compensan el impacto que tendrá la nueva tasa de basuras en buena parte de los vecinos y pequeños negocios. El debate político se centrará en la Mesa de Tasas, donde los grupos presentarán sus aportaciones.