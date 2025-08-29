Segovia honra a Merino de Cáceres, figura clave en la defensa de su patrimonio histórico

El Pleno del Ayuntamiento de Segovia, en su sesión correspondiente al mes de agosto, ha aprobado por unanimidad un reconocimiento al arquitecto José Miguel Merino de Cáceres, figura clave en la protección del patrimonio histórico segoviano y uno de los impulsores de la declaración de Segovia como Ciudad Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Este homenaje se concretará con la colocación de una placa conmemorativa en la Plaza de la Merced, en las inmediaciones del edificio donde residió.

Con los votos favorables del grupo popular y la abstención del resto de las formaciones, se ha aprobado la modificación de la plantilla orgánica del Ayuntamiento que incluye el cambio en el turno de jornada de los porteros de los colegios, la creación del puesto de jefatura de producción de actividades culturales y festivas y la modificación del sistema de provisión del puesto de oficial superior de extinción de incendios.

Ha salido adelante también la creación de una partida nominativa de 20.000 euros destinada a cumplir el convenio de colaboración con la Asociación de Gestores de Colonias Felinas de Segovia y provincia (GESCOFES). Esta iniciativa permitirá gestionar las colonias de gatos, tanto en la ciudad, como en los barrios incorporados y en la entidad local menor de Revenga. Las labores previstas incluyen la esterilización, desparasitación, identificación y vacunación de los animales. Este dictamen ha contado con el apoyo de PP, PSOE, IU, Ciudadanos y Podemos y la abstención de VOX.

Asimismo, se ha aprobado el levantamiento del reparo suspensivo de la factura correspondiente a los trabajos de instalación y puesta en marcha de un arrancador en uno de los pozos del acuífero de Madrona. Esta actuación se realizó de manera urgente durante el periodo de turbidez del agua que se registró en Segovia el pasado mes de marzo.

Mociones

Entre las mociones debatidas, se ha aprobado por unanimidad la propuesta presentada por Ciudadanos para instalar maquetas táctiles de los monumentos más emblemáticos de la ciudad, una medida que busca mejorar la accesibilidad y la inclusión en el patrimonio de la ciudad.

También ha salido adelante la moción de IU sobre los recursos para la mejora de los colegios públicos del municipio, la propuesta de Vox para la recuperación y reapertura de los quioscos municipales y la moción del PSOE para estudiar la creación de una tasa para los autobuses turísticos gestionados por turoperadores.