El 112 de Castilla y León informa del siniestro de un planeador en la Sierra del Guadarrama y a consecuencia del cual ha muerto el piloto de la nave. El accidente se produjo a las 18:30 del 26 de septiembre, cuando desde el aeródromo de Fuentemilanos, base habitual de este tipo de aeronaves y desde donde había despegado, se informaba del siniestro, si bien sin precisar la situación del piloto ni la ubicación exacta del mismo, tras perderse el contacto en el entorno del puerto de Cotos y del Peñalara, en la provincia de Segovia. Finalmente el grupo especial de Rescate en Altura de los Bomberos de la Comunidad de Madrid localizaba los restos de la aeronave siniestrada en la cara sur del pico La Atalaya (Palazuelos de Eresma) y confirmaba la muerte del piloto, cuyo cuerpo fue trasladado a Manzanares El Real.

Parapentista herido en Arcones

No ha sido el único incidente relacionado con actividades aéreas de la jornada habido en la provincia de Segovia. También el 26 de septiembre, esta vez en Arcones, los servicios de emergencia hubieron de activarse para rescatar a una parapentista herido al despegar. Los informantes señalaron que la víctima, de 64 años, se había golpeado el pecho contra una roca y se encontraba inconsciente en una zona de difícil acceso, por lo que el equipo de rescate hubo de desplazarse en helicóptero hasta donde estaba el parapentista, que tras ser estabilizado fue trasladado en helicóptero al hospital de Segovia.