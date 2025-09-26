14 Comments

El pleno del Ayuntamiento de Segovia tumbó la propuesta del equipo de Gobierno del Partido Popular para modificar las ordenanzas fiscales. El plan incluía rebajas en el IBI, el impuesto de vehículos, el ICIO y la tasa de basuras, pero no contó con el respaldo de ninguno de los grupos de la oposición, lo que llevó a su rechazo en bloque.

La tensión se hizo evidente en la sesión cuando todos los grupos de la oposición, salvo Vox, abandonaron el salón de plenos durante la intervención de la concejala de Hacienda, Rosalía Serrano, como gesto de protesta. Con el resultado de la votación, las rebajas planteadas no se aplicarán y seguirán en vigor los niveles fiscales actuales.

Desde el Gobierno municipal popular se lamentó que la oposición “ha impedido la reducción de los impuestos y tasas que soportan los segovianos, rechazando con argumentos demagógicos la propuesta de modificación a la baja de las ordenanzas fiscales”. El alcalde, José Mazarías, subrayó que los concejales opositores “se han escudado en argumentos demagogos y poco trabajados para oponerse a esta revisión de las tasas municipales”.

El PSOE interpretó el rechazo como “la ruptura que existe entre el Gobierno del PP y el alcalde Mazarías con la ciudad de Segovia”. Su portavoz, Clara Martín, remarcó que “existía la opción de dejar el asunto sobre la mesa y negociar hasta el 10 de octubre, pero el PP se ha negado”.

Ciudadanos también votó en contra. Su portavoz, Noemí Otero, justificó la decisión “ante la falta de negociación y compromiso por parte del equipo de gobierno”. Añadió que “la persona que ha defendido las ordenanzas no tiene legitimidad política para hacerlo” y denunció “la ausencia total de diálogo”, recordando que se habían incumplido los compromisos de convocar la mesa de tasas y facilitar información previa. Además, definió la tasa de basuras como “el mayor escándalo fiscal en Segovia durante 2025”.

Desde Segovia en Marcha, Guillermo San Juan celebró que el rechazo abría “una oportunidad para replantear una política fiscal más justa y redistributiva”. Acusó al PP de presentar una “rebaja fiscal fake” y puso como ejemplo el IBI: “han subido el IBI un 30% en dos años y ahora lo reducían apenas un 4%”. También criticó la gestión de la tasa de basuras, que a su juicio “no respeta el principio de que quien contamina paga”, y defendió la creación de una tasa de aparcamiento turístico en la Plaza de Toros.

Vox, por su parte, coincidió en el rechazo. Su portavoz, Esther Núñez, afirmó que la propuesta del PP era un “sablazo disfrazado de rebajas”. Sobre la tasa de basuras, se preguntó “cómo es posible que haya subido la tasa de basuras hasta un 25% de media de la noche a la mañana, pero el servicio que ya se venía prestando es el mismo o peor”. A su juicio, “aquí no ha habido intención de negociar nada”, concluyendo que las ordenanzas eran un “fiasco para los segovianos”.