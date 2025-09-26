14 Comments

El pleno del Ayuntamiento de Segovia tumbó la propuesta del equipo de Gobierno del Partido Popular para modificar las ordenanzas fiscales. El plan incluía rebajas en el IBI, el impuesto de vehículos, el ICIO y la tasa de basuras, pero no contó con el respaldo de ninguno de los grupos de la oposición, lo que llevó a su rechazo en bloque.
La tensión se hizo evidente en la sesión cuando todos los grupos de la oposición, salvo Vox, abandonaron el salón de plenos durante la intervención de la concejala de Hacienda, Rosalía Serrano, como gesto de protesta. Con el resultado de la votación, las rebajas planteadas no se aplicarán y seguirán en vigor los niveles fiscales actuales.
Desde el Gobierno municipal popular se lamentó que la oposición “ha impedido la reducción de los impuestos y tasas que soportan los segovianos, rechazando con argumentos demagógicos la propuesta de modificación a la baja de las ordenanzas fiscales”. El alcalde, José Mazarías, subrayó que los concejales opositores “se han escudado en argumentos demagogos y poco trabajados para oponerse a esta revisión de las tasas municipales”.
El PSOE interpretó el rechazo como “la ruptura que existe entre el Gobierno del PP y el alcalde Mazarías con la ciudad de Segovia”. Su portavoz, Clara Martín, remarcó que “existía la opción de dejar el asunto sobre la mesa y negociar hasta el 10 de octubre, pero el PP se ha negado”.
Ciudadanos también votó en contra. Su portavoz, Noemí Otero, justificó la decisión “ante la falta de negociación y compromiso por parte del equipo de gobierno”. Añadió que “la persona que ha defendido las ordenanzas no tiene legitimidad política para hacerlo” y denunció “la ausencia total de diálogo”, recordando que se habían incumplido los compromisos de convocar la mesa de tasas y facilitar información previa. Además, definió la tasa de basuras como “el mayor escándalo fiscal en Segovia durante 2025”.
Desde Segovia en Marcha, Guillermo San Juan celebró que el rechazo abría “una oportunidad para replantear una política fiscal más justa y redistributiva”. Acusó al PP de presentar una “rebaja fiscal fake” y puso como ejemplo el IBI: “han subido el IBI un 30% en dos años y ahora lo reducían apenas un 4%”. También criticó la gestión de la tasa de basuras, que a su juicio “no respeta el principio de que quien contamina paga”, y defendió la creación de una tasa de aparcamiento turístico en la Plaza de Toros.
Vox, por su parte, coincidió en el rechazo. Su portavoz, Esther Núñez, afirmó que la propuesta del PP era un “sablazo disfrazado de rebajas”. Sobre la tasa de basuras, se preguntó “cómo es posible que haya subido la tasa de basuras hasta un 25% de media de la noche a la mañana, pero el servicio que ya se venía prestando es el mismo o peor”. A su juicio, “aquí no ha habido intención de negociar nada”, concluyendo que las ordenanzas eran un “fiasco para los segovianos”.
26 septiembre, 2025
Elemental
Mi querido Watson .
No se trabaja la implementación de la tasa de basuras.
No se ajustan los impuestos a la realidad de la ciudad.
Desde el otro lado pensamos que aún quedando el pan para hoy , el hambre del mañana acecha .
26 septiembre, 2025
Sois todos escoria, unos HDP. El maestro prepotente sin dotes de comunicación parece que se ha olvidado de que NO tiene mayoría absoluta y el resto de personajes que les importa una mierda los ciudadanos y obligan a seguir pagando más a todos nosotros. Es bochornoso, os merecéis lo peor, TODOS.
26 septiembre, 2025
Que pena de rojos, jugando a politiqueos hacen que paguemos más impuestos.
Recordar que no nos bajan los impuestos por PSOE IU Y SEGOVIA EN MARCHA PODEMOS, que asco.
26 septiembre, 2025
Creo le falta incluir a VOX y Ciudadanos
27 septiembre, 2025
Claro, como los Peñalosa no Paganini IBI en su palacetw de Sam Martín por estar exentos, pues que se jodan los demás segovianos y que no se baje
26 septiembre, 2025
Que lastima, por los comentarios veo que no hemos entendido nada del juego al que someten a los segovianos el actual equipo de Gobierno.
26 septiembre, 2025
Me gustaría que “afec” nos ilustrara sobre el ” juego al que nos someten” el actual equipo de gobierno. No especifica si se refiere al central o al local.
Venga, desarrolle su ” pensar”.
26 septiembre, 2025
Muy mal por Clara Martín del PSOE, Noemí Otero de Ciudadanos, Ángel Galindo de Izquierda Unida, Esther Nuñez de Vox y Guillermo San Juan de Podemos que han impedido que los segovianos paguemos menos impuestos. Muy mal.
26 septiembre, 2025
¿Pero que le pasa a VOX Segovia? Se niegan a que nos bajen los impuestos… lo de las basuras es una ordenanza gubernamental. Que expliquen a su electorado su posicionamiento con todos los partidos de izquierdas…Ahora comprendo a Espinosa de los Monteros…
27 septiembre, 2025
Claro, si ya lo advirtieron unos, y ahora lo refrendan todos. Ahí no llegaron para perder dinero.
Que se voten entre ellos, que a mi me han visto el pelo. Unos y otros.
Manada de zotes.
27 septiembre, 2025
Por cierto, nos ha dicho el señor alcalde cuánto ha pagado a la empresa privada Aces Europa, por el título de Ciudad Europea del Deporte
27 septiembre, 2025
Los datos que tenemos es que formalizar la candidatura y promocionarla ha costado aproximadamente 20.000€, si bien estas tareas se realizaron en 2023 Luego hay que añadir los eventos y patrocinios vinculados con la iniciativa, como por ejemplo, el de la Gimnastica Segoviana. https://www.acueducto2.com/turismo-patrocinara-a-la-segoviana-si-se-aprueban-los-nuevos-presupuestos/169926?utm_source=chatgpt.com
27 septiembre, 2025
La acelga de Vox votando otra vez con el perifollo demagogo de Podemos y la coliflor rojipija de IU. La escarola de Ciudadanos otra vez traicionando como Judas qué es su firma de vida y todos detrás de la calabaza socialista y su guarnición a la que solo la importa ella y vengar el ostión que se ganó en elecciones pero los segovianos se la soplan. Y el esparragado Maza que no es capaz de hacer un amigo en esa panda mientras la Rosalia sigue cantando. Olé.
27 septiembre, 2025
PARA MENESTRA
Demagogo, es un termino razonable y que alude a una forma de expresarse. Pero que necesidad hay de usar: Coliflor rojipija, Escarola, Calabaza o Esparragado. En una ciudad que nos conocemos todos y sabemos los nombres de nuestros representantes votados democraticamente.