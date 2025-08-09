Rescatada en helicóptero una mujer herida en la cabeza en Riaza

Sobre las 13:00 del 8 de agosto el Centro Coordinador de Emergencias del 112 era alertado de una mujer seminconsciente herida en la cabeza en un paraje muy próximo al mirador de Riaza, en la Ermita de la Vigen de Hontanares. Es una zona de difícil acceso para las ambulancias por lo que hubo que movilizar el helicóptero con dos rescatadores, uno de ellos enfermera. Socorrida e inmovilizada la víctima sobre el terreno, fue izada al helicóptero y trasladada al campo de fútbol de Riaza, de donde fue evacuada al hospital de Segovia en ambulancia.

