Renovar la iluminación del Acueducto costará 1M€

Posted By on 28, Ago, 2025

El Ayuntamiento de Segovia ha aprobado la contratación del proyecto de iluminación artística del Acueducto de Segovia, una actuación en las que se invertirán 1.048.000€ y  que permitirá renovar completamente el actual sistema de iluminación por otro más eficiente y sostenible. El proyecto saldrá a licitación en los próximos días con un plazo de ejecución de 24 meses.

En la Junta de Gobierno local previa al pleno de mañana (9:00 h) se aprobó también la contratación, por un periodo de dos años, del suministro de gasóleo de calefacción destinado a colegios y edificios municipales, por un importe de 340.000€. También se ha renovado el convenio con Radio Taxi, otros 15.000€, contribuirá al mantenimiento del sistema de localización y del Centro de Recepción de Alarmas del que dispone esta asociación para consolidar una atención al público de 24 horas del día. Asimismo, se ha acordado ampliar de 100.00 a 110.000 los euros destinados a subvencionar actividades (subvención sujeta al régimen de concurrencia competitiva), en el ámbito social y sanitario.

 

