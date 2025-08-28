Renovar la iluminación del Acueducto costará 1M€

El Ayuntamiento de Segovia ha aprobado la contratación del proyecto de iluminación artística del Acueducto de Segovia, una actuación en las que se invertirán 1.048.000€ y que permitirá renovar completamente el actual sistema de iluminación por otro más eficiente y sostenible. El proyecto saldrá a licitación en los próximos días con un plazo de ejecución de 24 meses.
En la Junta de Gobierno local previa al pleno de mañana (9:00 h) se aprobó también la contratación, por un periodo de dos años, del suministro de gasóleo de calefacción destinado a colegios y edificios municipales, por un importe de 340.000€. También se ha renovado el convenio con Radio Taxi, otros 15.000€, contribuirá al mantenimiento del sistema de localización y del Centro de Recepción de Alarmas del que dispone esta asociación para consolidar una atención al público de 24 horas del día. Asimismo, se ha acordado ampliar de 100.00 a 110.000 los euros destinados a subvencionar actividades (subvención sujeta al régimen de concurrencia competitiva), en el ámbito social y sanitario.
