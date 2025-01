Con Segovia marcando la temperatura más fría de España en la última noche del año (6.5 bajo cero en la capital), no es de extrañar que Jorge, el primer bebé nacido, se esperara al sol del mediodía para hacer su aparición. Nacía a las 11:00 en el Hospital de Segovia. Horas antes lo hacía Lucía, la madrileña que ilustra esta información, primer bebé de 2025. En Castilla y León, la primera en llegar ha sido una chica, Chelsey, de Salamanca.

Jorge se suma a los 156.788 segovianos empadronados en la provincia y que según la última actualización del INE es la población oficial segoviana de referencia para 2024. Un año francamente bueno para combatir la despoblación, en el que la provincia ha ganado 1530 efectivos, una subida de casi el 1%. Salvo Cuéllar, que sigue retrociendo en población, los principales núcleos de la provincia han crecido durante el pasado 2024. Empezando por la capital, que suma 514 vecinos, y se coloca en 51125, segundo año de incremento poblacional aunque por debajo de los datos de 2009.

El Espinar, segunda localidad en población, sobrepasa ya los 10.000 habitantes y continúa creciendo con fuerza el alfoz de Segovia, con Palazuelos y La Lastrilla tirando del carro, que se ha debilitado un tanto en San Cristóbal. En todos los casos es la inmigración la causa principal de estos buenos datos. Los natalicios no paran de bajar en un contexto de población envejecida que no contrarresta las defunciones. Los nuevos segovianos, por tanto, vienen en su mayoría de fuera. Son colombianos, venezolanos, peruanos, también magrebíes y africanos, que compensan la pérdida poblacional y permiten mantener una pujanza económica. Un dato extremadamente positivo que, desgraciadamente, no se asocia de manera recurrente al hecho de la inmigración. Muchos clichés siguen asociando inmigración a parasitismo o incluso inseguridad ciudadana, cuando lo cierto es que el buen momento de la economía nacional debe mucho a estos recién llegados, de los que dependen servicios básicos y que aseguran el relevo generacional en el mercado laboral.