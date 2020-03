Palazuelos: Nieto cesa a los ediles de C’s y aprueba presupuestos con el PSOE

Si ya es noticia celebrar un pleno en medio de la crisis del coronavirus, saltándose las recomendaciones del Gobierno, Jesús Nieto, alcalde Palazuelos de Eresma añadía el “atractivo” de aprobar presupuesto y el extra de poner fin a la coalición con Ciudadanos, cesando por decreto en la tarde del 127 de marzo al teniente de alcalde naranja, José González, y a la concejala de Cultura, Henar Gómez. Las atribuciones por ellos ostentadas hasta ahora se repartirán entre los cuatro ediles del PP. Mantiene el puesto de teniente de alcalde la independiente Verónica Rincón, responsable de Urbanismo.

Un pleno extraño, celebrado con los micros envueltos en plástico y las mesas y sillas redistribuidas para garantizar un metro de separación, y en el que los que fueran oposición PSOE, Podemos e IU facilitaron con la abstención que los cuatro votos del PP sacaran adelante el documento. El antiguo socio, Ciudadanos, votó en contra, y la de DNP, en avanzado estado de gestación, no asistió. Cuatro votos a favor, dos en contra y 6 abstenciones.

El pasado 12 de febrero, incumpliendo el acuerdo alcanzado en mayo para la investidura, Ciudadanos votaba en contra del documento de presupuestos presentado por Nieto. Entonces como ayer, González explicó que “nosotros vinimos a sumar, algunos no han entendido que sumar no es no hablar. Lamentablemente el alcalde ha hablado poco o nada; no somos un perrito faldero”, se explayaba. Hay mala sintonía con Nieto, al que acusan de ir a su bola desentendiéndose de los socios. Detalles nimios en las inversiones a acometer fueron la excusa de los naranjas para romper el pacto y dejar a Nieto en la estacada. Da la impresión de que González pretendía una suerte de cura de humildad para Nieto y retomar las conversaciones para los presupuestos ganando influencia.

Pero le ha salido mal. Desde el primer momento Nieto ha utilizado la crisis para, arguyendo “la pérdida de confianza” desembarazarse de un socio con el que no se entiende y que, además, le boicoteó los presupuestos. Como para apearle de la alcaldía se precisa una improbable super coalición y el resto de partidos no parece estar por la labor, el alcalde ha vuelto a la situación de anteriores mandatos: sacar el día a día con el apoyo del socialista Daniel Bravo. Algo a lo que el del PSOE se presta a sabiendas que poco margen de maniobra hay, las inversiones que no pueden esperar. Es la “lealtad institucional y el interés general del pueblo”, explicaba Bravo.

El precio: un punto limpio y más personal

Desde el 12 de febrero, González ha esperado en vano una llamada de Nieto para reconducir la situación. Desde el 12 de febrero la pelota estaba en el tejado del PSOE, que ha puesto un precio asequible a su apoyo al presupuesto. En primer lugar, un compromiso por escrito para que las propuestas del PSOE se lleven a cabo. Estamos hablando de una ampliación de unos 50.000€ en la partida de inversión, que aunada a la conversión en trianual (antes era bianual) del proyecto de construcción de un centro cívico en Carrascalejo permitirá contratar a dos trabajadores de calle más. Igualmente se urbanizará la calle Escardinchal, con mejores aceras y que será de un solo sentido (60.000€). Se habilitará un parque de tráfico infantil en el CEIP Atalaya (1,200€). Otros 12.000€ se destinarán a dotar al municipio de un Punto Limpio digno de tal nombre (el actual es poco más que un cerramiento en la depuradora), con contenedores metálicos “que permitan una recogida más selectiva y sostenible”, explicaba Bravo. Un punto limpio considerado “necesario” también por Bene Rodao, de Podemos, que cambiaba también de voto, del no a la abstención.

Se mantienen además las inversiones propuestas por IU pactadas en febrero y que ya valieron la abstención de Juan José Martín y su compañero: mejoras en parques infantiles, más pasos elevados y paredes laterales en la pista polideportiva de Carrascalejo, lo que permite continuar sumando las dos abstenciones de IU.

Desafiando al coronvirus

Y eso que la convocatoria del pleno en medio del Estado de Alarma a punto ha estado de convertir en noes los votos de IU, algo que tampoco hubiera cambiado mucho el panorama. IU protestó por escrito por la extemporáneo de la convocatoria y elevó una moción para ampliar las medidas que mitiguen el impacto del confinamiento. No fue aceptada la urgencia y quedó sobre la mesa. Al respecto, Nieto se justificaba señalando que, por encima de la salud, su intención ha sido “no detener la máquinaria de la administración. Aprobando los presupuestos ahora se nos permite acometer las inversiones en tiempo y forma”, dice el alcalde.