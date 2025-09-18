9 Comments

El alcalde de Segovia, José Mazarías, ha confirmado que esta misma mañana se reabrirá al tráfico la calle Padre Claret tras la finalización de las obras de reparación de la calzada. Los trabajos comenzaron el pasado 21 de julio y se han ejecutado dentro del plazo previsto, con un presupuesto de 47.000€.

Según explicó el regidor, la intervención ha permitido reparar los blandones detectados este verano, que no coinciden con los arreglados en 2024. “Quiere decir que las actuaciones realizadas están funcionando”, señaló, aunque reconoció que “esta no es la solución definitiva” por el impacto del tráfico pesado sobre el firme. Desde la inauguración de la calle en 2099, la vía ha sufrido hasta 17 intervenciones.

Mazarías subrayó que el Ayuntamiento no descarta medidas más ambiciosas a medio plazo. “No me parece descabellado pensar que algún día se pueda peatonalizar”, apuntó. Entre las opciones que baraja el equipo de Gobierno se encuentran convertir la calle en una vía de sentido único o desviar el tráfico pesado, siempre en coordinación con otras actuaciones como la implantación de la zona de bajas emisiones y el arreglo en la entrada de la calle San Gabriel con Vía Roma.

El alcalde explicó que la decisión final deberá acompasarse con cambios en la movilidad de barrios colindantes, como San Gabriel, ya que cualquier restricción en Padre Claret podría derivar en un aumento de tráfico en esa zona. “Tenemos varias ideas en la cabeza, pero hay que intentar conjugarlas con todo el plan de movilidad de la ciudad”, concluyó.