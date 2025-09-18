9 Comments

El alcalde de Segovia, José Mazarías, ha confirmado que esta misma mañana se reabrirá al tráfico la calle Padre Claret tras la finalización de las obras de reparación de la calzada. Los trabajos comenzaron el pasado 21 de julio y se han ejecutado dentro del plazo previsto, con un presupuesto de 47.000€.
Según explicó el regidor, la intervención ha permitido reparar los blandones detectados este verano, que no coinciden con los arreglados en 2024. “Quiere decir que las actuaciones realizadas están funcionando”, señaló, aunque reconoció que “esta no es la solución definitiva” por el impacto del tráfico pesado sobre el firme. Desde la inauguración de la calle en 2099, la vía ha sufrido hasta 17 intervenciones.
Mazarías subrayó que el Ayuntamiento no descarta medidas más ambiciosas a medio plazo. “No me parece descabellado pensar que algún día se pueda peatonalizar”, apuntó. Entre las opciones que baraja el equipo de Gobierno se encuentran convertir la calle en una vía de sentido único o desviar el tráfico pesado, siempre en coordinación con otras actuaciones como la implantación de la zona de bajas emisiones y el arreglo en la entrada de la calle San Gabriel con Vía Roma.
El alcalde explicó que la decisión final deberá acompasarse con cambios en la movilidad de barrios colindantes, como San Gabriel, ya que cualquier restricción en Padre Claret podría derivar en un aumento de tráfico en esa zona. “Tenemos varias ideas en la cabeza, pero hay que intentar conjugarlas con todo el plan de movilidad de la ciudad”, concluyó.
18 septiembre, 2025
Otra gran obra de Pedrito!!! Nos está saliendo barata. En fin, típico de las administraciones socialistas
18 septiembre, 2025
Jaja, se te ha olvidado decir que de los baches tiene culpa la Kale Borroca y Begoña. Ya puedes ir este mes a por tu propinilla a Escultor Marinas.
18 septiembre, 2025
El ruido y la polución es ya insoportable en la calle San Gabriel
18 septiembre, 2025
Eliminar el tráfico pesado de Padre Claret es la única solución para mantener la obra del “mejor” alcalde de Segovia, … según su sucesora.
18 septiembre, 2025
Jajaja..los políticos leen este diario!! En el primer sitio que se habló de peatonalización de esta calle fue aquí..jajajaj..que pongan a acueducto2 de concejal que arreglan los problemas
19 septiembre, 2025
Peatonalización o tráfico mínimo era la primitiva idea de urbanización de la zona… No es nuevo 😉 Por cierto cabrían unas cuantas terrazas hosteleras.
19 septiembre, 2025
A nadie le llama la atención que una de las vías principales de Segovia esté cerrada 3 meses y con un presupuesto de 47000 euros? Pepe Gotera y Otilio cobran mas y son dos empleados, seguramente mas que en Padre Claret. Andy y Lucas cobrarían mas y “actuarían” hora y pico. No se puede ir con 4 duros y cerrar media ciudad al tráfico!!!
19 septiembre, 2025
No sé cómo van a peatonalizar sin sacrificar a los vecinos de San Gabriel, que ya tienen bastante. Sólo hay que ver el tráfico en San Gabriel cada vez que cortan Padre Claret. Inseguridad y contaminación.
19 septiembre, 2025
podia utilizar el solar sin uso de la rotonda entre via roma y san gabriel como aparcamiento, no como esta, con dos bancos solitarios …