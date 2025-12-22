Tres averías registradas a última hora de este domingo han provocado cortes en el suministro de agua en distintos puntos de Segovia. Las incidencias se han localizado en la Vía Roma, en el tramo comprendido entre Riaza y Cuéllar, así como en la calle Rosario y la calle Nieves.

Los operarios municipales trabajan desde entonces en los diferentes puntos afectados para restablecer el servicio, lo que ha obligado al corte temporal de agua a los vecinos de las viviendas situadas en estas zonas.

Según la última actualización facilitada, los edificios de la calle Nieves ya han recuperado el suministro de agua, mientras continúan los trabajos en el resto de puntos afectados. El Ayuntamiento irá informando de la evolución de estas actuaciones.