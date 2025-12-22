Tres averías registradas a última hora de este domingo han provocado cortes en el suministro de agua en distintos puntos de Segovia. Las incidencias se han localizado en la Vía Roma, en el tramo comprendido entre Riaza y Cuéllar, así como en la calle Rosario y la calle Nieves.
Los operarios municipales trabajan desde entonces en los diferentes puntos afectados para restablecer el servicio, lo que ha obligado al corte temporal de agua a los vecinos de las viviendas situadas en estas zonas.
Según la última actualización facilitada, los edificios de la calle Nieves ya han recuperado el suministro de agua, mientras continúan los trabajos en el resto de puntos afectados. El Ayuntamiento irá informando de la evolución de estas actuaciones.
22 diciembre, 2025
Lastima de dinero gastado en tantas y tantas obras con el pretexto de los fondos europeos.
Carril bici, naturalización plazas, etc, etc.
Es absolutamente necesario acometer con seriedad y urgencia el estado de la red general de suministro de agua. Fundamentalmente todo lo que queda en fibrocemento.
20 años de inacción y abandono por parte del PSOE, nos llevan a esta situación. Todos los días una rotura nueva, con las consiguientes molestias y costes de reparación muy elevados.
Eso sin contar con el derroche de agua potable que se provoca con cada avería. Muchas sin detectarse, a no ser que afloren a la superficie o afecten a alguna edificación.
23 diciembre, 2025
Mira el wasapp que te he enviado sobre los 185.000 € que acabamos de gastar en una total gilipollez en la Casa de Moneda, por contrato adjudicado “mediante procedimiento abierto simplificado” a la empresa madrileña donde trabajaba la Concejala de Turismo justo antes de entrar en el Ayuntamiento y dime lo que te parece…
22 diciembre, 2025
En la calle Camino de la Presa tampoco tenemos agua desde ayer a las 9 de la noche.