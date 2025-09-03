Los nuevos sacerdotes de Segovia inician su labor pastoral en septiembre

La Diócesis de Segovia ha anunciado la presentación de los sacerdotes recientemente nombrados por el obispo, Jesús Vidal, que en los próximos días iniciarán su ministerio pastoral en las comunidades parroquiales que se les han encomendado.

Las celebraciones de acogida se llevarán a cabo mediante Eucaristías presididas por el propio obispo o por alguno de los vicarios episcopales —Mariano Sanz, Fernando Mateo o Juan-Cruz Arnanz—. Según recuerda la Diócesis, estas presentaciones son un encuentro entre pastores y comunidades, subrayando que “los sacerdotes no llegan solos, llegan a comunidades vivas que los esperan. Juntos formamos la Iglesia que camina en Segovia, abierta a la fraternidad y al servicio”, en palabras de Vidal.

En total, más de una veintena de sacerdotes asumirán nuevas responsabilidades en parroquias repartidas por toda la provincia. Entre ellos, Jorge Alberto Ramírez Sánchez tomará posesión en Garcillán; José Manuel Camacho Milara en Madrona; Florentino Vaquerizo Gómez y Edilberto Leonardo López en San Cristóbal de Segovia; y Emilio Calvo Callejo en Revenga, Valsaín y Hontoria. Otros actos tendrán lugar en municipios como Cantimpalos, Riaza, Pedraza, Bernardos o Villaverde de Íscar.

La Diócesis invita a los fieles a participar en estas celebraciones de acogida, que se extenderán hasta el 12 de septiembre, como signo de comunión y esperanza. Estas presentaciones se enmarcan en la organización de unidades pastorales y en la misión compartida que promueve el obispo Vidal para garantizar una atención cercana en todo el territorio diocesano.