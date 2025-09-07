Los centros de Segovia de la UVa envían 65 alumnos a estudiar fuera y acogen a 17

El nuevo curso académico comenzará el 8 de septiembre en el Campus de Segovia de la Universidad de Valladolid con la tradicional jornada de bienvenida a los nuevos alumnos y programada por parte de los distintos centros. Las clases empezarán el martes, 9 de septiembre, y está previsto que se ofrezcan entonces los datos de matriculación definitivos. Previamente, en Valladolid, el rector Antonio Largo presidía el 5 de septiembre el acto de recepción de los alumnos extranjeros, 582, de los que 371 proceden del programa Erasmus. En Segovia, son 17 los estudiantes que cursarán estudios en la ciudad, siendo la Facultad de CCSS y de la Comunicación la que recibe más (14). A la inversa, desde los centros segovianos está previsto enviar a estudiar a Europa a 65 estudiantes

Por países y en referencia al número total, Italia con 179 es el país que más aporta, seguido de Francia (70), Alemania (36), México (24) y Brasil (23)e, el resto proceden de otros 40 países.

Estudiar a distancia

Otra posibilidad de recibir formación universitaria pública es a través del centro asociado de la UNED en Segovia, que abrirá el curso el 16 de septiembre, y cuyo patronato está presidido por el presidente de la Diputación, Miguel Ángel de Vicente. Lo es en la medida que la entidad provincial es la principal patrocinadora del centro, con una subvención que en 2026 ascenderá a 534.708€. El patronato celebraba el 5 de septiembre su reunión anual dando cuenta del Plan Académico Docente para el nuevo curso.