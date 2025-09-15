La Junta iniciará en octubre las obras en la cuesta de los Hoyos

La Junta de Castilla y León iniciará el próximo mes de octubre las obras de mejora de la carretera SC-SG-21, conocida como la Cuesta de los Hoyos, uno de los accesos principales al casco histórico de Segovia. La inversión asciende a 775.667 euros y el plazo de ejecución previsto es de doce meses.

El consejero de Movilidad y Transformación Digital, José Luis Sanz Merino, confirmó hoy durante su visita a Segovia que los trabajos cuentan con los plazos garantizados. “Estamos hablando de una obra clave para Segovia, porque no solo mejora la seguridad y la comodidad de miles de personas que utilizan a diario este acceso, sino que también embellece la entrada a un entorno patrimonial de primer nivel”, señaló.

Las actuaciones afectarán a un tramo de 1.865 metros, entre la glorieta de la estación de autobuses y el paseo de Santo Domingo, e incluyen la reposición del firme, la mejora del drenaje, la renovación de la señalización y la adecuación de tres miradores a lo largo del recorrido.

Por su parte, el alcalde de Segovia, José Mazarías, calificó el anuncio como una “excelente noticia para Segovia” y destacó que se trata de un proyecto “que llevamos demandando desde hace mucho tiempo y mejorará la movilidad de la ciudad, la accesibilidad y la seguridad vial de los ciudadanos”. El regidor subrayó también la importancia de la colaboración entre instituciones, que “da soluciones, ofrece resultados y mejora la vida de los ciudadanos”.

El Ayuntamiento de Segovia recuerda además que este año se ejecutará el Plan de Asfaltado municipal, con una inversión de alrededor de un millón de euros destinada a los polígonos de Hontoria y el Cerro, a los barrios incorporados y a diferentes calles de la ciudad.