5 Comments

Finalmente, según ha anunciado el alcalde de Segovia, José Mazarías, y dentro de la programación de las Ferias y Fiestas, las dos actuaciones previstas como conciertos de pago se desarrollarán en la explanada junto al edificio CIDE y no en la plaza de Toros como estaba previsto inicialmente. El CIDE qva tomando cada vez más protagonismo en las diversas programaciones municipales, que comenzaron el mes pasado con charlas, homenajes, y los recientes premios FES; y que culminarán con el traslado de varias dependencias del consistorio a sus instalaciones, previsiblemente a finales del año.

Los conciertos tendrán lugar el 21 de junio con el espectáculo “Locos por la Música”, que reunirá en el escenario a Revólver, Los Rebeldes, Seguridad Social y Modestia Aparte. El segundo concierto será el 26 de junio y contará con el cantante de hip hop Cano y la cantante Ingratax.

El proceso para la localización de los conciertos, y que comenzó en noviembre del año pasado, se desarrollaba de manera óptima, pero, según explica el alcalde, “el propietario quería que nos involucráramos económicamente con su mantenimiento y con la realización de eventos taurinos, una posibilidad que no despreciamos pero que en este momento no está contemplada”. Mazarías asegura por tanto, que “el problema no ha sido económico”.

Según ha confirmado el alcalde, surgieron varias dificultades a lo largo de las semanas, las cuales el consistorio fue aceptando una a una. Inicialmente, el alquiler de la plaza se fijó en 5500€, pero aumentó a 8000€ en el último momento, a lo cual el ayuntamiento dio el visto bueno. Además, el propietario solicitó que “la retirada de todos los escenarios y la limpieza se llevara a cabo al finalizar las actuaciones”, lo cual también se aceptó. Otra condición del alquiler fue la distribución de vasos de papel, argumentando el propietario que los de plástico dejaban trozos en el albero. Todas estas solicitudes fueron aprobadas por el ayuntamiento, pero el Gobierno municipal no se comprometió a dotar económicamente a la plaza para otras actividades, lo que ha llevado a la ruptura de las negociaciones.

El alcalde ha incidido en que el emplazamiento del CIDE es “excelente” y debido a las discrepancias surgidas, activaron el “plan B” para mover estos conciertos de la ubicación original. “Solo al final hemos comprendido que el propietario de la plaza de Toros no tiene ningún interés en los espectáculos musicales y culturales, sino en recibir un apoyo económico importante del ayuntamiento para los festejos taurinos y la conservación del coso”, tajante Mazarías.