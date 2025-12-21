Desde ayer, la bandera de España ondea de forma permanente en uno de los principales accesos a la ciudad de Segovia, la glorieta de Victoriano Hernando y Palacios, situada en la confluencia de las avenidas de la Constitución y Juan Carlos I, en el entorno de la Comandancia de la Guardia Civil y del Centro de Mantenimiento de Sistemas Acorazados (Base Mixta). Su presencia convierte este punto estratégico en un referente visible de identidad común y de los valores que vertebran la vida colectiva de la ciudad.

Cientos de segovianos se han congregado esta mañana en este enclave para presenciar el solemne acto de izado de la Bandera, una ceremonia de carácter civil y militar, que ha puesto de manifiesto la unión entre las instituciones y la ciudadanía en torno a un símbolo que representa a todos. El acto ha estado presidido por el alcalde de Segovia, José Mazarías, junto al general de división Mariano Arrazola Martínez, jefe de la División San Marcial y representante institucional del Ejército de Tierra en Castilla y León y Cantabria.

Pocos minutos antes de las once de la mañana, ha hecho su entrada en la glorieta la unidad militar encargada de rendir honores a la bandera, compuesta por escuadra, la unidad de música de la Academia de Infantería de Toledo, una batería formada por caballeros y damas alumnos de la escala de suboficiales de la Academia de Artillería y una sección de la Guardia Civil.

El protagonismo de la sociedad civil ha marcado uno de los momentos más significativos y emotivos del acto con el traslado de la bandera, realizado por seis vecinos y representantes de distintos ámbitos de la ciudad: Yolanda Redondo Blanco, del barrio incorporado de Zamarramala; David Egido Fuentetaja, de Down Segovia; Alejandro Blanco Bonilla, profesor de Educación Primaria; María del Pilar Higuera, en representación de Cáritas Segovia; Fernando Marín Rubio, comerciante del barrio de San José; y Alfredo Rubio Arribas, funcionario jubilado del Ayuntamiento de Segovia. Su participación ha querido subrayar el carácter integrador de la bandera como símbolo de la patria y la unidad, que pertenece a todos y es sostenida por la propia ciudadanía.

Bajo los acordes del Himno Nacional, miembros del Ejército de Tierra, la Guardia Civil, la Policía Nacional y la Policía Local de Segovia han procedido al izado de la bandera, que desde hoy preside este acceso a la ciudad como expresión de unidad, respeto, identidad y valores compartidos.

El acto ha incluido también un homenaje a los caídos, con la colocación de una corona de laurel y una oración, y ha concluido con el desfile de la batería de honores.

Tras finalizar la ceremonia, el alcalde de Segovia, José Mazarías, ha señalado que “la bandera de España es un símbolo de la pluralidad de la sociedad segoviana, y este acto lo ha reflejado de manera clara, al reunir a ciudadanos, instituciones y fuerzas de seguridad en un mismo espacio”. Asimismo, ha añadido que “la zona en la que se ha desarrollado el izado ha demostrado ser el lugar idóneo, no sólo para albergar de forma permanente la enseña nacional, sino también para la celebración de actos de este tipo, que refuerzan la convivencia, el respeto y la unión”.

El acto ha contado con la asistencia de las principales autoridades civiles y militares de Segovia y, como máximo representante del Estado, con la presencia del presidente del Senado, Pedro Rollán, cuya participación ha subrayado la relevancia institucional del evento y su compromiso con los valores que este representa.