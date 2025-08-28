IU alerta de la posible privatización de la lavandería del hospital de Segovia

Izquierda Unida ha mostrado su preocupación por la externalización del servicio de lavandería del Hospital General de Segovia. A juicio de IU, esta privatización, en principio temporal a consecuencia de una avería que se mantiene desde el mes de junio, “podría aprovecharse para externalizar definitivamente este servicio. Desde la Gerencia de Asistencia Sanitaria no se han dado soluciones más allá de la externalización del servicio con una empresa privada. La plantilla del servicio de lavandería y varios sindicatos han denunciado deficiencias. Ha sido frecuente la devolución de ropa por llegar manchada, en mal estado o rota, tanto como para pacientes como para el personal”, señala el coordinador provincial de IU, Carlos Serrano.

Situaciones, que para IU, en coincidencia con los sindicatos, se agravan cuando el servicio pasa a manos privadas, añadiéndose una pérdida de calidad del mismo, “como ha ocurrido en otras provincias o comunidades autónomas. De esta forma se pone en riesgo un servicio esencial para el funcionamiento de la sanidad pública, deteriorando la calidad del servicio y las condiciones laborales de los trabajadores”. “Izquierda Unida lo tiene claro: cada euro que se desvía a empresas privadas es un euro menos para reforzar lo público. Cualquier excusa parece buena para abrir la puerta al negocio privado, y lo hacen a costa de la salud de la ciudadanía y de las condiciones laborales de quienes trabajan en ella. Es un modelo, es ideológico y está en disputa”, ha declarado el coordinador provincial de IU, Carlos Serrano.