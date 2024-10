IE University celebra la apertura del curso 24/25

IE University ha celebrado hoy el acto de apertura institucional del curso académico 2024/2025 en el campus de la institución en Segovia. Esta ceremonia, en la que se han investido a los nuevos Doctores en Business Administration de la institución, marca el inicio oficial del año académico.

El acto, presidido por el Rector de IE University Salvador Carmona, ha contado además con la asistencia de la Directora de Universidades e Investigación de la Junta de Castilla y León Blanca Ares; el alcalde del Ayuntamiento de Segovia José Mazarías; el Vicepresidente 1º de la Diputación Provincial de Segovia José María Bravo; la Delegada Territorial de la Junta de Castilla y León Raquel Alonso, y el Secretario General de la Subdelegación del Gobierno Francisco Javier de Santos Pérez, entre otras autoridades.

En la ceremonia también han participado Martina Pasquini, profesora de Estrategia y Emprendimiento de IE University quien ha pronunciado la lección inaugural; Marco Giarratana, Vicerrector de Coordinación e Investigación; Pranadharthiharan Narayanan, Doctor en Ciencias Empresariales, quien ha intervenido en nombre de los nuevos Doctores, y el alumno Javier Rosales Rodríguez, presidente del Student Government de IE University.

En su intervención, Salvador Carmona ha destacado la diversidad de los alumnos de IE University, que este año proceden de 160 países. Asimismo, ha mencionado la posición de la institución en rankings internacionales como el de la publicación británica Times of Higher Education, que sitúa a la institución en la posición 18ª del mundo por la empleabilidad de sus graduados.

Carmona ha destacado la puesta en marcha este curso académico de nuevos programas en Humanities y Fashion Design que refuerzan el compromiso “con una aproximación holística a los estudios universitarios y con Segovia”. Además, ha adelantado que IE University ha solicitado a la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León la verificación de un Bachelor in Political Sciences como parte de la propuesta educativa de IE School of Politics, Economics and Global Affair que lidera en este nueva etapa Enrico Letta, ex Primer Ministro de Italia y nuevo Decano de la Escuela.

Por último, ha subrayado que la apuesta de la institución por la internacionalización ha marcado un hito con IE New York College. IE University ha reemplazado a Glasgow Caledonian University como sole member de Glasgow Caledonian New York College (GCNYC). Este College situado en el SoHo cambiará su nombre por el de IE New York College (IENYC) tras la aprobación de las autoridades en EE.UU. Con este reemplazo, IE University se convierte en custodio de un innovador College en Nueva York con programas enfocados en Business y Sostenibilidad. IENYC impartirá programas Master entre los que destaca el M.S. in Business for Social Impact and Sustainability que dará comienzo en enero de 2025, y próximamente anunciará los nuevos programas de la institución para el curso académico 2025-2026.