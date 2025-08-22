Elena Muñoz, nueva directora de la Fundación Científica de Médicos de Segovia

Elena Muñoz es la nueva directora de la Fundación Científica del Colegio de Médicos de Segovia. Releva en el cargo a Delia de Lucas, que ostentaba esa responsabilidad en los últimos años. Muñoz es médico de Familia en Cantimpalos, en la zona básica de salud de Carbonero y desde hace unas semanas se ha hecho cargo de esta área del Colegio, con un gran peso específico por el carácter formativo y de investigación de las actividades que encauza.

Entre ellas, en poco más de un mes tendrá lugar la tradicional festividad de San Cosme y San Damián, en la que la comunidad médica de Segovia celebra su patrón con diversos actos, incluido la entrega de los premios al reconocimiento científico en sus diferentes modalidades, cuyas bases se hicieron públicas hace unas semanas, permaneciendo aún abierto hasta el 7 de septiembre el plazo de admisión de trabajos.

La jornada que conmemora la excelencia investigativa es uno de los pilares de la Fundación, con una cita que mantiene su estructura con respecto a los últimos años, donde se reconocerán los dos mejores artículos científicos, las dos mejores comunicaciones presentada a Congresos y los dos proyectos de investigación más interesantes.

Además, junto a los galardones, la actividad de la Fundación Científica tiene otro soporte fundamental, como es el armar el programa de Formación Continuada. Un ciclo que regresa cada año dividido en dos tramos (en otoño y primavera) con la celebración de jornadas y mesas redondas en el Colegio que buscan abordar asuntos de actualidad y del máximo interés para los profesionales sanitarios. Desde la pandemia, se ha dado la opción de seguir los múltiples cursos tanto de forma presencial como online, por lo que “ha aumentado mucho el seguimiento en los últimos años gracias a esta doble modalidad”, dice la nueva directora de la Fundación.