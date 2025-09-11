El Teatro Juan Bravo finaliza el año con Carlos Hipólito y Kiti Mánver

El Teatro Juan Bravo ha presentado este miércoles su programación para los meses de septiembre a diciembre, con propuestas dirigidas tanto al público adulto como familiar. El anuncio lo realizaron en rueda de prensa el vicepresidente de la institución provincial y responsable de Cultura, José María Bravo, y el director del teatro, Marco Antonio Costa.

La programación se abrirá el 25 de septiembre con el concierto del grupo de rock Y&T, dentro de su gira de 50 aniversario, en una de las tres únicas actuaciones previstas en España. Días después, el 28 de septiembre, el escenario segoviano acogerá la obra Música para Hitler, protagonizada por Carlos Hipólito y Kiti Mánver bajo la dirección de Juan Carlos Rubio.

El calendario teatral para adultos incluye montajes como Todos los espíritus santos (3 de octubre), La maja robada (10 de octubre), Las preciosas ridículas (17 de octubre), Dysphoria (11 de octubre), Tebanas (18 de octubre), Dos tronos dos reinas (5 de diciembre), Casting Lear (6 de diciembre) y Mío (12 de diciembre), este último a cargo de la compañía segoviana Paladio Arte. Además, se representará para centros educativos La loca historia del Siglo de Oro.

La oferta musical contempla el espectáculo Ópera y zarzuela dreams (4 de octubre), la actuación de Jorge Salán (19 de diciembre), el concierto Pasiones al oído de Ángel Ruiz (20 de diciembre), los tradicionales conciertos de Año Nuevo y la actuación de Spin Gospel el 4 de enero de 2026.

El teatro también reservará espacio para el público familiar, con espectáculos como Un hilo me liga a vos (5 de octubre), Smile (12 de octubre), La Granja (27 de octubre), Sin Ojana (7 de diciembre), En busca de la magia perdida (14 de diciembre) o Aluzina (21 de diciembre). En Navidad se sumarán dos montajes de mayor formato: La bella durmiente (27 y 28 de diciembre) y Crassh_Xiri (29 y 30 de diciembre).

Las entradas, con precios entre 5 y 30 euros, estarán disponibles desde este miércoles en la taquilla del Teatro Juan Bravo y a través de Tickentradas. Antes de que arranque oficialmente la programación, el teatro acogerá este fin de semana parte de la agenda del Hay Festival Segovia.