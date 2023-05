El Recreativo de Huelva apea del play off de ascenso a la Gimnástica Segoviana

La Gimnástica Segoviana ha sido eliminada en la semifinal del play off de ascenso a la Primera RFEF por un Recreativo de Huelva que ha buscado el empate sin goles para pasar la eliminatoria haciendo valer su mejor resultado en la liga regular y que finalmente logró el único gol del encuentro en la segunda mitad de la prórroga, sentenciando la eliminatoria.

La disputa del play off de ascenso pone el broche de una magnífica temporada de la Gimnástica Segoviana en la que se han superado los objetivos iniciales, que pasaban únicamente por el mantenimiento de la categoría, aunque el equipo logró meterse finalmente en los puestos que daban derecho a soñar con el ascenso con el play off, del que salen eliminados pese a no haberse marcado un sólo gol en esta eliminatoria, ni en la Albuera, ni en el Colombino.